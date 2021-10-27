«أبوظبي الأول» يخفّض التكاليف التشغيلية لواجهات التطبيق البرمجية 57 %

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة «كونج»، المبتكرة لمنصة تواصل الخدمات، استخدام بنك أبوظبي الأول منصتها، لتحديث منصّته المصرفية القائمة على الخدمات المُصغّرة. وفي ظلّ التحولات المتسارعة، التي يشهدها القطاع المصرفي، توفّر «كونج» اتصالاً موثوقاً وآمناً، ويُمكن مراقبته لواجهات التطبيقات البرمجية والخدمات الخاصة ببنك أبوظبي الأول، ضمن بنية تحتية قابلة للتطوير. وبفضل التحوّل إلى اللامركزية، بدعمٍ من «كونج»، تمكّن بنك أبوظبي الأول، من تسريع التنمية الأعمال ومرونتها، لتعزيز تجربة العملاء.

وبفضل منصة «كونج»، بات بنك أبوظبي الأول، بالقدرة على دمج واجهات التطبيق البرمجية الجديدة بكفاءة أعلى، وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة 57 %، والحدّ من العبء الثقيل المترتّب على التطوير المستمر لمُلحقات إضافية مخصّصة. وقال جاياكومار جانيسان رئيس شؤون خدمات المنصات الرقمية في بنك أبوظبي الأول: «في ظلّ توجّهنا للتركيز على الخدمات المُصغّرة، بتنا بحاجةٍ إلى حلّ خفيف، يتماشى بسلاسة مع بيئاتنا متعددة السحابات، وبيئات العمل المادية. وبفضل منصة "كونج"، أمكننا طرح إحدى تطبيقاتنا المصرفية التجارية عبر الجوّال لعملائنا خلال ثلاثة أشهر فحسب عوضاً عن سبعة. ونوفّر وقتاً يتراوح بين أربعة إلى ثمانية أسابيع لكل مُلحقٍ إضافي – أي ما يُعادل نحو أربعة أشهر من وقت التطوير - من خلال استخدام ميزات نظام ’كونج‘ الجاهزة عوضاً عن برمجة المُلحقات الإضافية المخصصة».

وتتيح منصة اتصالات الخدمات من «كونج» القائمة على تقنية «كونج» الأساسية مفتوحة المصدر، للمؤسسات تأمين واجهات التطبيق البرمجية والخدمات والاتصال بها وتنسيقها. وتضطلع شركة «كونج»، المُصمّمة لمواكبة العصر الجديد من التطوير البرمجي، ومن ضمنها، الخدمات المصغّرة وشبكات الخدمة والبنى عديمة المُخدّمات وغيرها من البنى الناشئة، بدور النظام العصبي للسحابة، إذ تربط بذكاء بين جميع واجهات التطبيق البرمجية والخدمات المصغرة للشركة عبر البيئات السحابية الأصلية والهجينة وبيئات المواقع المادية لتسهيل الأمر على فرق المطورين لإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير تعتمد على الخدمات المصغرة وتعزز نمو الأعمال.

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