إدراج «فرتيجلوب» في سوق أبوظبي اليوم

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

يشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم إدراج أسهم شركة «فرتيجلوب»، شركة المنطقة الحرة التّابعة لـ «أدنوك» و«أو سي آي»، ضمن منصة السوق الأول (الفئة الأولي). ويأتي إدراج أسهم الشركة بعد اكتمال عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهمها بنجاح، حيث تم تحديد السعر النهائي للسهم عند 2.55 درهم، أي في منتصف النطاق السعري بهدف تشجيع ودعم تداول أسهم الشركة في السوق عند الإدراج.

وتأكد حجم الطرح بواقع 1,145,582,011 سهماً عادياً تمثل 13.8% من إجمالي أسهم ملكية شركة «فرتيجلوب». وبهذا يجمع الطرح عائدات إجمالية تفوق 2.9 مليار درهم عند التسوية النهائية للأسهم، مع قيمة سوقية للشركة تقدر بحوالي 21.2 مليار درهم.

وحققت «فرتيجلوب» نمواً كبيراً في أرباحها النصفية بعد تسجيلها أرباحاً بنحو 316.6 مليون دولار مقارنة بأرباح بلغت 62.2 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

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