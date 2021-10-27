تثبيت تصنيف رأس الخيمة مع نظرة مستقرة

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ثبتت وكالة «إس أند بي» العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيف رأس الخيمة عند «A-»، وتصنيفها السيادي عند«A-2»، كما ثبتت أيضاً نظرتها المستقبلية المستقرة للإمارة.

وذكرت «إس أند بي» في تقرير أصدرته، أمس، عن التصنيفين الائتماني والسيادي والنظرة المستقبلية لرأس الخيمة، أن تثبيت كافة ما سبق يعكس توجها مالياً حصيفاً من جانب رأس الخيمة على مدار العامين المُقبلين.

وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يعود اقتصاد رأس الخيمة للنمو خلال الفترة بين عامي 2021 و2024، بعد تعافيه من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، وتوقعت أيضاً أن يبلغ متوسط نسبة الناتج المحلي الإجمالي لرأس الخيمة خلال الفترة المذكورة 2,5% سنوياً.

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