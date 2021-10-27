دبي المكان المثالي للسياح في العالم

المصدر: (دبي - سيد صالح)

وصف موقع «إيه بي سي موني» الشبكي البريطاني دبي بأنها المكان المثالي للسياح في العالم، مؤكداً أن هذه الحقيقة ليست بالمفاجِئة. ونشر الموقع تقريراً أمس عن دبي بعنوان «أشياء تفعلها في دبي مع عائلتك»، وأكد التقرير أن كون دبي هي الوجهة المثالية للسياحة، وبصفة خاصة السياحة العائلية، على مستوى العالم، هو أمر معروف، وذلك نظراً لعدة أسباب.

واستعرض التقرير هذه الأسباب، فذكر أن في مقدمتها العدد المُتزايد دوماً من الوجهات السياحية الجذابة التي لا تكاد دبي تتوقف عن إضافتها إلى محفظة معالمها، ثم المناخ العام الذي يتسم بالود والترحاب بالزوار، فضلاً عن الفخامة والترف المرتبطين بدبي في أذهان الناس من أنحاء العالم، بالإضافة إلى شغف دبي بتحطيم الأرقام القياسية.

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