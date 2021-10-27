القمة العالمية لطاقة المستقبل تستعرض ابتكارات الطاقة النظيفة

المصدر: أبوظبي - البيان

تستعرض القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تقام في الفترة من 17 إلى 19 يناير 2022 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» الابتكارات الجديدة في مجال الطاقة المستدامة من جميع أنحاء العالم، كما تستضيف أجنحة التكنولوجيا الدولية من ألمانيا وسويسرا وإيطاليا، وهولندا وفرنسا، والنمسا، ونيجيريا والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية والصين. والقمة جزء من فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، أحد أبرز التجمعات العالمية المعنية بمناقشة قضايا الاستدامة والذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

توقيت مثالي

والقمة حدث ريادة أعمال عالمي سنوي يهتم بصناعة الطاقة المتجددة والذي أصبح أكثر أهمية مقارنة بأي وقت مضى، فبعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021 حيث يتوقع أن تضع الاقتصادات العالمية خططاً للقضاء على انبعاثات الكربون، سوف تتيح القمة العالمية لطاقة المستقبل، الفرصة لأكثر العقول ذكاءً في هذا المجال، أن تلتقي وتتبادل الأفكار وتستعرض الابتكارات التي سوف تدعم تنمية مستقبل مستدام.

تأتي القمة العالمية لطاقة المستقبل في توقيت مثالي، خاصة وأن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت تتبنى أنواعاً مختلفة من مصادر الطاقة، وذلك لقيادة المنطقة في مهمة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، حيث التزمت بالفعل عدد من دول المنطقة ببناء المشاريع الرئيسية للبنية التحتية والتي ستعمل بشكل كبير على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وهناك خطة لبناء مصنع في عمان بتكلفة 30 مليار دولار، ومن المخطط أن يكون هذا المصنع هو الأكبر في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وهناك أيضا مدينة نيوم الساحلية ذات التقنيات المتطورة في السعودية، والتي تعد الموقع الخاص بنشاط يجسد جهداً مماثلاً في سباق إنتاج الهيدروجين الأخضر، حتى تعمل شركة Air Products وشركاؤها على إنتاج ما قيمته 7 مليارات دولار من إنتاج الأمونيا الخضراء القائمة على الهيدروجين والتي تعمل بالطاقة المتجددة.

مشاريع بالإمارات

على مستوى الإمارات، تخطط «مصدر» بالتعاون مع شركائها «سيمنز للطاقة» و«ماروبيني» إلى تطوير محطة تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مدينة مصدر. وكانت «مبادلة»، الشركة المالكة لـ«مصدر، قد وقعت في وقت سابق من هذا العام مذكرة تفاهم مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» والشركة القابضة ADQ لتشكيل تحالف لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق.

وافتتحت دبي أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر تعمل بالطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي استثمارات يصل إلى 11 مليون دولار، وسوف ينتج المشروع التجريبي 20.5 كيلو غراماً في الساعة من الهيدروجين عند 1.25 ميغا واط من ذروة الطاقة.

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