«دبي للتنافسية» يكرّم 35 خريجاً بالدفعة الأولى لبرنامج «سفراء التنافسية»

المصدر: دبي - البيان

قام مكتب دبي للتنافسية في اقتصادية دبي بتكريم 35 خريجاً في الدفعة الأولى من البرنامج المهني «سفراء التنافسية»، والذي تم إطلاقه بالتعاون مع المعهد الدولي للتطوير الإداري بسويسرا لدعم وتدريب وبناء القدرات الفنية للمواطنين في مجال التنافسية. وتم اختيار الدفعة الأولى من الخريجين من عدد من الجهات الحكومية في إمارة دبي بناءً على الأولوية المعطاة للتنافسية في خطة دبي الاستراتيجية 2030. وقام سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي بتكريم الخريجين، بحضور مديري مختلف الجهات الحكومية في دبي.

ويتماشى برنامج الدبلوم المهني «سفراء التنافسية» مع أجندة حكومة دبي في مجال تأهيل وتطوير كوادرها الإماراتية في المجالات التخصصية مثل استشراف المستقبل، التنافسية العالمية، والذكاء الاصطناعي، حيث تتجه المدينة نحو هدفها المتمثل في أن تكون أفضل المدن عالمياً في التنافسية.

ويركز البرنامج على خلق بيئة تعليمية مثالية مدعومة بأحدث المنصات والأدوات لتمكين موظفي حكومة دبي، وتحديداً من هم في المستويات الإدارية والفنية في مجال البحوث والدراسات والاستراتيجيات ومجالات القدرة التنافسية الأخرى ذات الصلة، ليكونوا سفراء التنافسية في مؤسساتهم.

وأعرب هاني الهاملي، مدير مكتب دبي للتنافسية باقتصادية دبي، عن سعادته وتقديره لحماس خريجي الدفعة الأولى من البرنامج، وقال: «إن روحهم الريادية ستؤثر بشكل كبير على الجهود التي تبذلها الحكومة لمواءمة الحوكمة والخدمات في دبي والإمارات مع الأهداف الطموحة الموضوعة من قبل القيادة الرشيدة. ولا شك أن دعم وتطوير الكوادر الإماراتية الاستثنائية واستشراف المستقبل تأتي في مقدمة أولويات الأجندة الوطنية والخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات والتي تحدد ملامح الخمسين عاماً المقبلة للدولة. ويضمن برنامج الدبلوم المهني «سفراء التنافسية» أن تكون التنافسية جزءاً لا يتجزأ من الثقافة لدى قادة المستقبل وصناع القرار في دبي».

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