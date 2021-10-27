دبي تستضيف اجتماع «عمومية» تحالف المراكز المالية الدولية

المصدر: دبي- البيان

استضاف مركز دبي المالي العالمي، الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للتحالف العالمي للمراكز المالية الدولية لعام 2021، وذلك بمشاركة 35 ممثلاً عن أعضائه.

وكانت الجمعية العمومية للتحالف وافقت بالإجماع على انضمام «الاتحاد الإيطالي للخدمات المصرفية والتأمين والتمويل» إلى قائمة أعضائه بعد أن كان يحمل صفة مراقب فيما مضى، ويتطلع جميع الأعضاء لمواصلة التعاون عن كثب مع هذا الاتحاد لتبادل أفضل الممارسات.

وأعيد انتخاب 11 عضواً في مجلس الإدارة والعضو المنتدب لفترة ثانية، كما انضمت شركة «جيرسي فاينانس» إلى التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية بصفة مراقب.

وناقشت الوفود المشاركة أيضاً مجموعة من القضايا الراهنة مثل النشاطات المشتركة لدعم التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة، والتحول بالقطاع المالي نحو نموذج مستدام، وتوجهات الابتكار في القطاع المالي مثل الذكاء الاصطناعي، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الشامل.

وسيشهد اليومان المقبلان عدداً من الفعاليات الأخرى للأعضاء، ومنها جلسة حوار حول مستقبل المراكز المالية، وزيارة إلى «إنوفيشن هب» وفينتك هايف«التابعين لمركز دبي المالي العالمي، إضافة إلى ملتقى في إكسبو 2020 دبي.

إثراء الحوارات

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: سعداء باستضافة الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للتحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، لاسيما أنها المرة الأولى التي يختار فيها قادة المراكز المالية حول العالم تنظيم اجتماعهم السنوي بدبي.

ونتطلع قدماً لإثراء الحوارات البناءة ومواصلة العمل مع أعضاء التحالف، لاسيما في مجالات مستقبل القطاع المالي والابتكار التي أحرزنا فيهما تقدماً لافتاً، إلى جانب تسليط الضوء على الإنجازات التي حققها مركز دبي المالي العالمي لترسيخ مكانته كمركز مالي رائد في المنطقة».

وقالت جنيفر رينولدز، رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية: أتاح لنا اجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمي للمراكز المالية الدولية فرصة مثالية للتأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه المراكز المالية في دعم جهود التعافي من الجائحة ودفع عجلة النمو الاقتصادي، كما أن أعضاء التحالف يتفقون على أهمية التعاون لحفز وتيرة النمو الاقتصادي المستدام ومواصلة الابتكار.

تعاون

في أعقاب انضمامه إلى التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية في 3 يونيو، يتعاون مركز دبي المالي العالمي مع أعضاء التحالف انطلاقاً من إنجازاته وخبراته لمعالجة القضايا الرئيسية المؤثرة على مرونة القطاع المالي وجهود التعافي من الجائحة، إلى جانب إعداد الخطط المثلى لتحقيق النجاح طويل الأمد.

وتعكس عضوية مركز دبي المالي في التحالف التزامه الراسخ بمشاركة معارفه وخبراته في القطاع المالي مع المراكز المالية الأخرى حول العالم، وتركيزه على استشراف مستقبل التمويل ودعم الأعضاء الآخرين في مجالات التكنولوجيا المالية.

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