نهيان بن مبارك يفتتح معرض المجوهرات والساعات 2021
افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أمس الدورة الـ28 من معرض المجوهرات والساعات في مركز أبوظبي للمعارض والذي يستمر حتى 30 أكتوبر الجاري ويعرض أعمال نخبة من المصممين الشباب من دول الخليج العربي والعالم بالإضافة إلى عرض تصاميم من المجوهرات والساعات الفريدة.
وأعلن فراس أبو لطيف مدير المعرض في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» مشاركة أكثر من 30 دولة و140 علامة تجارية من مختلف أنحاء العالم تستعرض أحدث مجموعاتها وتصاميمها المتميزة من القطع العملية إلى القطع الفاخرة والنادرة.
وأوضح فراس أن المعرض ينطلق في توقيت مهم للغاية في مرحلة التعافي من جائحة كورونا، مؤكداً الالتزام بجميع الإجراءات الصحية ومعايير السلامة.
ويشهد المعرض مشاركة وتكريم المصممين الناشئين وأصحاب المواهب من المنطقة والعالم فيما يوفر معرض التصاميم الإماراتية الفرصة للتعرف على تصميم المجوهرات الإماراتية والعلامات الاستثنائية والمصممين المتفردين بينما يقدم معرض التصاميم الدولية تشكيلة أنيقة من القطع التي صممها فنانون من 25 دولة.
ويستضيف المعرض المرحلة النهائية من جوائز إبداع التي تديرها هذا العام مصممة المجوهرات الإماراتية عزة القبيسي ضمن الجهود المستمرة لاكتشاف ورعاية المواهب الناشئة ويقدم الفنانون الشباب أعمالهم عبر منصات التواصل الاجتماعي. ومن أبرز ملامح المجموعات المعروضة في الفعالية تشكيلة من المجوهرات التي تقدمها علامات إماراتية مرموقة.