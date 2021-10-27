نهيان بن مبارك يفتتح معرض المجوهرات والساعات 2021

المصدر: أبوظبي - وام

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أمس الدورة الـ28 من معرض المجوهرات والساعات في مركز أبوظبي للمعارض والذي يستمر حتى 30 أكتوبر الجاري ويعرض أعمال نخبة من المصممين الشباب من دول الخليج العربي والعالم بالإضافة إلى عرض تصاميم من المجوهرات والساعات الفريدة.

وأعلن فراس أبو لطيف مدير المعرض في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» مشاركة أكثر من 30 دولة و140 علامة تجارية من مختلف أنحاء العالم تستعرض أحدث مجموعاتها وتصاميمها المتميزة من القطع العملية إلى القطع الفاخرة والنادرة.

‏وأوضح فراس أن المعرض ينطلق في توقيت مهم للغاية في مرحلة التعافي من جائحة كورونا، مؤكداً الالتزام بجميع الإجراءات الصحية ومعايير ا‏لسلامة.

‏ويشهد المعرض مشاركة وتكريم المصممين الناشئين وأصحاب المواهب من المنطقة والعالم فيما يوفر معرض التصاميم الإماراتية الفرصة للتعرف على تصميم المجوهرات الإماراتية والعلامات الاستثنائية والمصممين المتفردين بينما يقدم معرض التصاميم الدولية تشكيلة أنيقة من القطع التي صممها فنانون من 25 دولة.

ويستضيف المعرض المرحلة النهائية من جوائز إبداع التي تديرها هذا العام مصممة المجوهرات الإماراتية عزة القبيسي ضمن الجهود المستمرة لاكتشاف ورعاية المواهب الناشئة ويقدم الفنانون الشباب أعمالهم عبر منصات التواصل الاجتماعي. ومن أبرز ملامح المجموعات المعروضة في الفعالية تشكيلة من المجوهرات التي تقدمها علامات إماراتية مرموقة.

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