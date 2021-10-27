الدورة السادسة لمنتدى الشارقة للاستثمار 15-14 فبراير 2022

المصدر: (الشارقة- البيان)

أعلن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، إطلاق الدورة السادسة من «منتدى الشارقة للاستثمار»، يومي 14و15 فبراير 2022، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورجال الأعمال والمديرين التنفيذيين على المستويين المحلي والعالمي.

وتبحث الدورة الجديدة من المنتدى، التي ينظمها مكتب (استثمر في الشارقة)، مستجدات المشهد الاستثماري العالمي بعد التجربة الاستثنائية التي مر بها العالم خلال السنتين الماضيتين، وما تركته من أثار على توجهات المستثمرين وخياراتهم، كما تتناول فرص الاستثمار في القطاعات الناشئة والقطاعات الحيوية ذات التأثير المباشر في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2031، مثل الصحة والتعليم والزراعة المستدامة والخدمات الذكية، مع تسليط الضوء على أثر تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي على المصارف والهندسة المالية.

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