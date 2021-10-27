«تروجان» تؤسس مشروعاً مشتركاً لبناء «جوجنهايم أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي – البيان)

منحت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عقد البناء الرئيسي لمتحف «جوجنهايم أبوظبي» إلى مشروع مشترك بين تروجان للمقاولات العامة، التابعة لشركة ألفا ظبي القابضة وشركة «6 كونستركت»، التابعة لشركة بيسكس.

وبموجب الاتفاقية سيكون المشروع المشترك مسؤولاً عن بناء المتحف وأعمال البنية التحتية والأعمال البحرية المحيطة به، حيث تشمل عملية البناء المعقدة تخصصات هندسية متعددة، وتتطلب استخدام مجموعة كبيرة من المواد في الموقع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في عام 2025.

وتستثمر إمارة أبوظبي أكثر من 30 مليار درهم في تنويع اقتصادها عبر سلسلة من المشاريع الثقافية والفنية والإبداعية، ويشكل ذلك المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات مع استثمارات في قطاعات الإعلام والألعاب والموسيقى إلى جانب التراث الثقافي والعمارة والفنون.

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