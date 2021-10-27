مؤتمر غرف التجارة العالمية يستكشف اقتصاد المستقبل وفرص ما بعد الجائحة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت غرفة دبي قائمة تضم أكثر من 80 من كبار المتحدثين والخبراء الدوليين الذين أكدوا مشاركتهم في فعاليات النسخة الثانية عشرة من مؤتمر غرف التجارة العالمية، الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة العالمية في مدينة جميرا في دبي خلال الفترة ما بين 23 وحتى 25 من نوفمبر المقبل تحت شعار «اقتصاد المستقبل: الجيل القادم من غرف التجارة».

ويشكل المؤتمر منصة مثالية تتيح للمشاركين فيه الفرصة ليناقشوا التحديات والفرص أمام حركة التجارة العالمية وآفاق الانتعاش الاقتصادي بعد فترة غير مسبوقة من الانكماش والتحديات التي أفرزتها جائحة كوفيد 19، وإبداء آرائهم حول دور الغرف في ظل الثورة الرقمية والمتغيرات الاقتصادية العالمية، والدور الذي يجب أن تقوم به الغرف لخدمة أعضائها خلال المرحلة المقبلة.

أبرز المتحدثين

وتتضمن قائمة أبرز المتحدثين المشاركين معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ورئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وحمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي ورئيس الاتحاد العالمي لغرف التجارة، وجون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، وأنابيل جونزاليس، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وباميلا كوك هاميلتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية، وآدم بوك، مدرب التعليم التنفيذي، والمدرب في كلية ويسكونسن للأعمال والمدير المالي المؤقت لإندسولين، وتيد سودر، رئيس الصناعة والبيع بالتجزئة في شركة «غوغل»، نائب رئيس غرفة تجارة شيكاجولاند.

وتشهد النقاشات والجلسات حضوراً ومشاركة فاعلة للعديد من قادة ورؤساء الغرف خلال المؤتمر، وذلك بهدف عرض تجاربهم الغنية، والحرص على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

وتضم القائمة كلاً من ريتشارد بيرغ، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة بلندن، وبن بوترز، الرئيس التنفيذي لغرف التجارة في منطقة اليورو، وأرتيم داليفيتش، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة موسكو، وأدولفو دياز أمبرونا، الأمين العام لغرفة إسبانيا، وتوكي مابوجونج، رئيس غرفة لاغوس للتجارة والصناعة، وفريدريك رونال، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة مارسيليا، ونيكولاس أوريبي رويدا، رئيس غرفة تجارة بوغوتا، وفنسنت سوبيليا، المدير العام لغرفة تجارة جنيف، ونولا واتسون، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الأسترالية، وخبراء وأعضاء من غرف التجارة حول العالم.

44 جلسة حوارية

ويشارك المتحدثون على مدار الأيام الثلاثة للمؤتمر في 44 جلسة حوارية لمناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها منظومة التحديات والفرص بالنسبة لغرف التجارة العالمية حول العالم، والدور المتنامي للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ومعايير الصحة والسلامة، ومرونة الأعمال والاستعداد للأزمات والمخاطر المستقبلية، والدعم اللوجستي للقطاع في ظل المتغيرات الجديدة، وتحديد الأدوات الضرورية لتسهيل الاستثمار في مرحلة ما بعد الجائحة.

وسلّط حمد مبارك بوعميم الضوء على أهمية إقامة المؤتمر في دبي، والذي يتزامن مع استضافة الإمارة لإكسبو 2020 دبي، الأمر الذي يوفر للمشاركين وصناع القرار الفرصة للتواصل وتبادل المعرفة، وتعزيز علاقات التعاون والشراكة وتعزيز حضورهم العالمي.

وقال: يشهد مؤتمر غرف التجارة العالمية اجتماع الأعضاء لإعادة رسم مشهد الأعمال العالمي وتحديد الفرص والتحديات التي أفرزتها جائحة كوفيد 19، وتبادل الرؤى حول أفضل الإجراءات، وإعطاء نظرة عامة عن الدور المستقبلي للغرف.

من جهة أخرى، سيتيح المؤتمر للمشاركين فيه فرصة الاطلاع عن كثب على جهود إمارة دبي وغرفة دبي في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لتحويل التحديات الناجمة عن الجائحة إلى فرص، وإعطاء قيمة مضافة لقطاع الأعمال والأنشطة التجارية.

تنظيم

ينظم الاتحاد العالمي لغرف التجارة مؤتمر غرف التجارة العالمية كل عامين في مدينة مختلفة، ويعد المنتدى الدولي الوحيد الذي يتيح لصناع القرار على مستوى الغرف ورجال الأعمال الفرصة لتبادل الآراء والخبرات وبناء علاقات عمل متينة. وقد فازت دبي باستضافة المؤتمر عام 2018، بناءً على مقترح تقدمت به غرفة دبي.

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