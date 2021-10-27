تعاون لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في اقتصاد الفضاء

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الوزارة بتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة، حريصة على تعزيز الشراكات الدولية الواعدة مع مؤسسات القطاع الخاص الرائدة على المستوى الدولي، في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية والمستقبلية والمستدامة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في دعم التحول نحو نموذج اقتصادي مرن ومستدام يواكب أحدث الاتجاهات المستقبلية في مختلف القطاعات، ويقوم على أسس المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة والتقنيات الرقمية المتقدمة وقطاعات الاقتصاد الجديد، ومنها أنشطة اقتصاد الفضاء.

جاء ذلك خلال اجتماعه بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع برنت شيروود نائب الرئيس الأول لشركة «بلو أوريجون» المختصة بمجال الصناعات الفضائية الجوية وخدمات الرحلات الفضائية، إلى جانب ممثلين عن شركة أزور إكس الاستثمارية في مجالات التكنولوجيا والقطاعات الاستراتيجية ومقرها دبي، وتعد ممثل Blue Origin في الإمارات.

استكشاف الفرص

وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل التعاون لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في اقتصاد الفضاء وخدمات السياحة الفضائية، وتوسيع مجالات البحث والتطوير في مجال الفضاء وتنمية التكنولوجيا الفضائية الناشئة في الدولة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص من خلال دعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والابتكار في الفضاء، بما يخدم ممكنات التنمية الاقتصادية المستقبلية للدولة.

وقال بن طوق: تركز الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة - تماشياً مع أهداف مئوية 2071 - على تعزيز دور الممكنات في قطاعات الاقتصاد الجديد التي يعد الفضاء أحد محركاتها، وتعمل وزارة الاقتصاد وشركاؤها على توفير بيئة اقتصادية منفتحة وجاذبة للاستثمارات النوعية في هذه القطاعات، وتحفيز الشركات الابتكارية لدعم مسيرة التنمية المستدامة وخلق بيئة استثمارية متطورة. وسنحرص من خلال التعاون مع شركة Blue Origin على الاستفادة من خبرتها العالمية الرائدة في مجال الصناعات الفضائية الجوية وخدمات الرحلات الفضائية السياحية والمدارية لدعم خطط وتوجهات دولة الإمارات، وتعزيز آفاق الشراكة معها في بناء وتنمية السياحة الفضائية بنظرة مستقبلية ودعم الجهود الوطنية في هذا الاتجاه.

وسلط الضوء على أهم الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال الفضاء، حيث تعد الأولى على مستوى المنطقة في تطوير منظومة فضائية متكاملة وبنية تحتية ومؤسسية متقدمة في هذا المجال، وإطلاق رحلات استكشافية للفضاء ومنها مؤخراً مسبار الأمل، مشيراً إلى حرص الدولة على استكشاف فرص جديدة لتسويق مشاريع الفضاء وزيادة تنافسية الدولة في مشاريع استكشاف الفضاء وخطط التعدين الفضائي بمشاركة القطاع الخاص.

واستعرض أبرز المؤشرات التي تعكس ريادة الدولة في هذا القطاع الحيوي ودخولها نادي الفضاء العالمي، حيث بلغت القيمة المضافة لقطاع الفضاء في الإمارات نحو 3 مليارات درهم، بينما بلغت استثمارات الدولة في هذا القطاع حتى اليوم 22 مليار درهم، ويوفر القطاع فرص عمل لأكثر من 3200 موظف وهناك أكثر من 57 شركة ومنشأة فضائية تعمل داخل الدولة، بما في ذلك شركات عالمية وشركات ناشئة، و5 مراكز بحثية لعلوم الفضاء. كما بلغ إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات من المركبات الفضائية والجوية وأجزائها خلال السنوات الماضية 190 مليار درهم.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز الأنشطة والأعمال في هذا القطاع، بما في ذلك التعاون مع Blue Origin وشركائها في مجال الرحلات الفضائية والتكنولوجيا المرتبطة بها، وتعزيز مكانة دولة الإمارات لتكون وجهة مهمة في أنشطة السياحة والرحلات الفضائية.

واتفق الجانبان على تطوير خطة تعاون مشترك تساهم من خلالها Blue Origin في دعم وتسريع استراتيجيات وخطط الوزارة في هذه المجالات المستقبلية الطموحة، وتطوير بيئة اقتصاد الفضاء في الدولة وتحديد مسارات جديدة لخلق فرص استثمارية في مجال الفضاء والسياحة الفضائية في الدولة، والمساهمة في وضع منهجية واستراتيجية مستقبلية لتعزيز مساهمة هذا القطاع كمحور رئيسي ضمن النموذج الاقتصادي الجديد في الدولة وبما يرفع تنافسيتها المستقبلية .

واستعرضت Blue Origin أبرز الفرص الاقتصادية والصناعية المرتبطة بالسياحة الفضائية وأنشطة الفضاء المرتبطة بالمدار الأرضي المنخفض، وألقت الشركة الضوء على مشروعها Orbital Reef، الذي أطلقته خلال مشاركتها بمؤتمر الفضاء الدولي 2021 بدبي، وتنفذه بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية العاملة بمجالات الفضاء.

وأعربت الشركة عن اهتمامها بإنشاء مثل هذه المحطات من مناطق أخرى حول العالم غير محطتها في ولاية تكساس الأمريكية، وأكد معالي عبد الله بن طوق المري استعداد الإمارات لتجهيز أي بنى تحتية واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإنشاء المحطة على أراضي الدولة وانطلاق الرحلات الفضائية منها، وبما يعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية جديدة للسياحة الفضائية.

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