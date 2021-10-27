اندماج ثلاث شركات تابعة لـ«إيدج» تحت اسم «جاهزية»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت ايدج، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة، والتي تصنف بين أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم، أن شركة «جاهزية» التابعة لها، وهي المزود لخدمات الإطفاء والإنقاذ في حالات الطوارئ، أكملت بنجاح عملية الاندماج مع شركتي «إي تي إس» و«نوليج بوينت» اللتين تندرجان ضمن قطاع دعم المهام التابع للمجموعة أيضاً.

ومن شأن هذا الاندماج أن يمهد الطريق لبروز مزود جديد ومميز لخدمات التدريب والاستشارات والأنظمة، بهدف تلبية متطلبات القطاع الدفاعي الديناميكية. كما سيسهم الاندماج في إعادة هيكلة عمليات الشركات ودمج الموظفين لتلبية متطلبات المهام الخاصة بالعملاء عبر الاستفادة من القدرات الفنية المشتركة.

توفر شركة «إي تي إس» خدمات فنية عالمية المستوى في مجالات هندسة الأنظمة المعقدة ودمجها، وتكنولوجيا المعلومات

وقال خالد البريكي، رئيس قطاع دعم المهام في ايدج: «تماشياً مع رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز حضور شركة «جاهزية» في القطاع، يجب علينا استغلال فرصة إكمال هذا الاندماج بسلاسة وبالشكل الأمثل.

ومن شأن عملية الدمج هذه أن يكون لها أثر إيجابي كبير على نطاق عملنا ومكانتنا في القطاع، إذ ستمكّننا من إضافة قيمة أكبر لقدرات عملائنا وحماية حياة الناس والممتلكات والبيئة، وتوفير حلول عسكرية متكاملة في الوقت نفسه.

وستعمل الشركة التي ستحافظ على اسم «جاهزية»، على تمكين الخدمات المتقدمة، وتعزيز القدرات ضمن كيان شامل متمحورة حول إنجاز المهام. وستكون «جاهزية» بمثابة مزوّد خدمات واحد وشامل للحلول العسكرية وخدمات الاستجابة أثناء الطوارئ.

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