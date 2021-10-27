محطة خدمة لـ «إينوك» على طريق دبي ــ العين

المصدر: (دبي - وام )

أعلنت مجموعة إينوك أمس افتتاح محطة خدمة جديدة بمنطقة ند الشبا على طريق دبي - العين لتلبية احتياجات سكان مناطق ند الشبا 1 و2 والسائقين مستخدمي طريق دبي - العين المتجهين إلى المدينة الأكاديمية، وذلك تماشياً مع التوسّع الذي يشهده هذا الطريق الحيوي.

وتضم محطة خدمة إينوك الجديدة على طريق دبي - العين ساحة تزوّد بالوقود تشمل 4 حارات للتزوّد بالوقود، و8 مضخات وقود مؤتمتة بشاشات رقمية، و5 خزانات تتسع لنحو 12 ألف غالون، إضافة إلى منطقة لشحن السيارات الكهربائية.

وبمساحتها البالغة 4.566 متراً مربعاً، تتميز المحطة بأحدث التقنيات والمزايا المبتكرة لتلبية احتياجات سكان المناطق المجاورة لند الشبا، إذ تضم متجر «زووم» و«برونتو» إضافة إلى مطعم «برجر كينج» بنظام الطلب من السيارة.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: يأتي إطلاق محطة الخدمة الجديدة في دبي تماشياً مع التزامنا الراسخ تجاه تطوير البنية التحتية المتنامية في دولة الإمارات وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الطاقة.

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