534.7 مليون درهم صافي أرباح بنك رأس الخيمة الوطني في 9 أشهر

المصدر: رأس الخيمة- البيان

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) تحقيق صافي أرباح موحدة قدرها 534.7 مليون درهم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، مقارنة مع 438.6 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة إجمالي الموجودات 54.5 مليار درهم في 30 سبتمبر 2021، بزيادة قدرها 4.1% على أساس سنوي و3.3% منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وثمة عوامل عدة ساهمت بالارتفاع الملحوظ لصافي الأرباح طوال العام، وقد تضمّنت انخفاض مخصصات الخسائر الائتمانية وارتفاع الإيرادات غير المحملة بالفائدة إلى 258.9 مليون درهم على خلفية نمو صافي إيرادات الرسوم والعمولات بواقع 14.0 مليون درهم إماراتي، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات التشغيلية الأخرى بواقع 17.5 مليون درهم إماراتي.

و قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «شهدنا تحسناً مستمراً في جودة الموجودات لدى بنك رأس الخيمة الوطني خاصة في الربعين الماضيين، مما أدى إلى تحسّن ملحوظ في الربحية. لقد تجاوزنا فعلياً أرباحنا لكامل عام 2020 في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام.

ويعزى تحسّن جودة الموجودات إلى تغيير تركيبة دفتر القروض والذي كنا نطبقّه تدريجياً على مدار السنوات القليلة الماضية، فضلاً عن التحسن الملحوظ في بيئة الاقتصاد الكلي بسبب التعامل الأمثل مع جائحة COVID-19 من قِبَل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونتوقع استمرار هذا التوجه الإيجابي في الربع الأخير من العام، مما يبشّر ببداية قوية لعام 2022».

الموجودات

وارتفع إجمالي الموجودات بواقع 1.7 مليار درهم أي بنسبة 3.3% منذ بداية العام وحتى تاريخه، وبواقع 2.2 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الاستثمار في الأوراق المالية بواقع 2.1 مليار درهم إماراتي وفي إجمالي القروض والسلف بواقع 884.4 مليون درهم إماراتي.

تحول رقمي

قال بيتر إنجلاند: «يواصل بنك رأس الخيمة الوطني التركيز بشكل كبير على تحوله الرقمي، كما يزداد تركيزنا على تقديم حلول مصرفية أبسط وأكثر عملية.

ونشهد إقبالاً مذهلاً على تطبيق (سكيبلي) Skiply الذي باتت تستخدمه اليوم أكثر من 100 ألف أسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى 180 مؤسسة تعليمية، سيما وأنهم لا يحتاجون حتى أن يكونوا من عملاء البنك كي يستفيدوا من المزايا المقدّمة. كما شهدنا نجاحاً كبيراً في شراكتنا مع (ياب) YAP التي طوّرت تطبيقاً فريداً ».

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