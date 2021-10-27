عرض استحواذ نقدي من «العالمية القابضة» على «أرينا» بـ 359 مليون درهم

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت الشركة العالمية القابضة عن عرض استحواذ نقدي موصى به بقيمة 359 مليون درهم (أي ما يعادل 98 مليون دولار) بسعر 21 بنساً لكل سهم عادي من أسهم مجموعة «أرينا إيفنتس»، وهي شركة مدرجة في بورصة لندن. والعرض مقدّم من شركة «ثيتا بيدكو المحدودة»، التابعة للشركة العالمية القابضة، والتي أنشأتها الشركة العالمية القابضة الصناعية بالشراكة مع مجموعة تسهيل القابضة.

وقال بيتر أبرام، رئيس الاستراتيجية والنمو في الشركة العالمية القابضة: تتمتع أرينا بسمعة قوية في المملكة المتحدة والأمريكتين والشرق الأوسط وآسيا كواحدة من أكبر الشركات وأكثرها خبرة في تصميم وتجهيز مواقع الفعاليات ومرافق الضيافة، وبالتالي يوفر هذا الاستحواذ لمحفظة الشركات المتنوعة التابعة للشركة العالمية القابضة قيمة كبيرة ومجالات تكامل أوسع ووصولاً عالمياً أقوى.

ومع تسارع وتيرة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19 وما خلفته من تأثيرات سلبية وخاصة على قطاع تنظيم الفعاليات، نتطلع بحماس لاغتنام الفرص الجديدة التي سيوفرها السوق خلال المرحلة القادمة. وستسهم هذه الصفقة في الارتقاء بأعمال أرينا وتعزيز إمكاناتها بالاستفادة مما تتمتع به من حضور جغرافي قوي ومواقع استراتيجية لمكاتبها في أسواق حيوية».

وائتلاف ثيتا الذي نُفِّذَت من خلاله صفقة الاستحواذ يتكون من الشركة العالمية القابضة، ومجموعة تسهيل القابضة ومقرها السعودية، حيث تتوزع ملكيتهما في أرينا بواقع 70 % و30 % على التوالي.

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