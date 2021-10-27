تماسك سوق دبي بفضل شراء انتقائي لأسهم «العقار»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسواق المحلية في ختام جلسة أمس مع استمرار تعرض بعض الأسهم القيادية لعمليات جني أرباح جزئية مقابل شراء انتقائي استهدف أسهم العقار في سوق دبي، وواصلت المؤسسات اقتناص الفرص وضخت نحو 114.3 مليون درهم كمحصلة شراء.

وارتفع سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.02% ليغلق عند 2866.12 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والخدمات والتأمين والصناعة والسلع، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.39% ليصل إلى 7902.98 نقطة بضغط أسهم البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات والتأمين والصناعة والسلع والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.13 مليار درهم، منها 1.86 مليار في أبوظبي و271.6 مليوناً في دبي. وجرى التداول على 585.9 مليون سهم، موزعة بواقع 413.3 مليوناً في أبوظبي، و172.64 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 15809 صفقات.

سوق دبي

ودعم تماسك سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.91% مع نمو «إعمار العقارية» 0.74% و«إعمار للتطوير» 0.51% و«إعمار مولز» 2% و«الاتحاد العقارية» 3.05% و«ديار» 1.02% فيما تراجع «داماك» 1.58%، وزاد قطاع البنوك 0.01% بعد ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.73%، فيما انخفض «دبي الإسلامي» 0.78%.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.21%. ونزل قطاع النقل 1.97%. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 75.67 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 46.3 مليون درهم. وحقق «دبي الوطنية للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 14.6%، فيما كان «أرامكس» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.4%.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.4% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.6% و«أبوظبي الإسلامي» 0.69% فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 0.48%، ونزل قطاع الاستثمار 0.5% بعد تراجع «العالمية القابضة» 0.34% و«ألفا ظبي» 1.09% بينما صعد «إشراق» 1.91% و«الواحة كابيتال» 0.57%. ونزل قطاع العقار 0.65%. وتراجع قطاع الاتصالات 0.39%. وزاد قطاع الطاقة 0.85%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 344.3 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 311 مليون درهم. وحقق «بنك الشارقة» أكبر وتيرة صعود بنسبة 14.9%، فيما كان «العربي المتحد» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.91%. ومال المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 28 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

الاستثمار المؤسسي

مالت المؤسسات نحو الشراء، بصافي استثمار 114.3 مليون درهم، موزعة بواقع 24 مليوناً في دبي و90.25 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 114.3 مليون درهم، منها 24 مليوناً في دبي و90.25 مليوناً في أبوظبي.

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