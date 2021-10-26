انطلاق الدورة الـ 27 لمهرجان دبي للتسوق 15 ديسمبر المقبل

المصدر: وام

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن انطلاق الدورة السابعة والعشرين لمهرجان دبي للتسوّق في 15 ديسمبر 2021 بمجموعة من الفعاليات المميّزة التي ستمكّن سكّان وزوّار المدينة من الاستمتاع بتجارب استثنائية، تناسب كل أفراد الأسرة، وذلك حتى 29 يناير 2022، بينما يتزامن الحدث المهم مع إقامة معرض "إكسبو 2020 دبي"، وكذلك الاحتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، وهو ما يعزّز من مكانة دبي كوجهة عالمية مفضّلة للزيارة والتسوّق بما تتمتع به من أعلى درجات الأمان لاستقبال الضيوف من شتى أنحاء العالم، إضافة إلى الأثر الإيجابي المتمثل في تشجيع السياحة الداخلية، وتسريع وتيرة نمو العديد من القطاعات بما فيها الترفيه والتجزئة.

وتعكس الدورة الجديدة لمهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عودة الحياة والأنشطة إلى طبيعتها مع استضافة دبي لمجموعة واسعة من الفعاليات، والحفلات المباشرة، وعروض الطائرات بدون طيار /الدرون/، والألعاب النارية، فضلاً عن التعاون مع أشهر العلامات التجارية، وإجراء السحوبات على جوائز كبرى، وكذلك العروض الترويجية التي تقدمها المتاجر المحلية والعالمية، الأمر الذي يتيح لسكان وزوار دبي فرصة الاستمتاع بتجارب استثنائية طوال فترة المهرجان على مدار 45 يومًا.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة : تواصل دبي تقديم كل ما هو جديد ومبدع مستلهمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تمكّنت بتوجيهات ودعم سموه من وضع بصمة في صناعة المهرجانات والفعاليات والوصول إلى مكانة رفيعة فيها على الصعيد العالمي .. ومع انفتاح دبي على العالم، وترحيبها بالمسافرين والزوار من مختلف أنحائه، فإننا على موعد مع دورة متميزة لمهرجان دبي للتسوق خلال عام استثنائي باستضافة معرض "إكسبو 2020 دبي"، وكذلك الاحتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.

وأضاف : يؤكد إطلاق الدورة السابعة والعشرين من هذا الحدث المميز على مكانة دبي كوجهة سياحية وتسوق عالمية، وآمنة قادرة على الترحيب بالجميع وفي ذات الوقت تقديم العديد من التجارب المتنوّعة لهم .. ونتوجه بالشكر إلى شركائنا الذين دعموا وواكبوا معنا تطور المهرجان الأطول من نوعه والأكثر نجاحاً واستمرارية، كما نحرص على تعزيز التعاون معهم خلال هذه الدورة الجديدة لتقديم أفضل تجارب التسوق، حتى يتمكّن سكّان وزوّار دبي من قضاء أجمل الأوقات، وتسجيل ذكريات لا تُنسى.

ويقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته السابعة والعشرين للجمهور الكثير من البرامج للاحتفال والفرح من خلال ما يتضمنه من فعاليات وحفلات موسيقية لأشهر النجوم، والعروض المسرحية، والأسواق المتخصصة المؤقتة، والمعارض الحصرية، والعروض الفلوكلورية والتراثية، وأيضا الأنشطة التي تناسب العائلات والأطفال، بالإضافة إلى الكثير من الأنشطة المميزة التي تقام في موقع "إكسبو 2020 دبي"، كما يمكن تناول أشهى المأكولات في المطاعم المنتشرة في كافة أنحاء المدينة.

ومع عودة الأسواق المؤقتة مثل "ماركت أو تي بي"، الذي يُقام في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي، وسوق مهرجان دبي للتسوق في السيف، فإن هناك المزيد من الخيارات التي ستثري تجارب المتسوقين .. كما سيسهم تعدد الفعاليات في إعطاء الزوار مجموعة واسعة من الخيارات، وبالتالي تحويل الدورة المقبلة للمهرجان إلى موسم مليء بالتشويق والحماس والمغامرة، وأيضا الوقت الأفضل للتسوق.

ويحظى مهرجان دبي للتسوق بدعم الرعاة الرئيسيين: بنك رأس الخيمة الوطني وماستركارد وجمبو للإلكترونيات، وكذلك الشركاء الاستراتيجيين وهم: مجموعة الفطيم /دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا/، ومجموعة الزرعوني/ميركاتو مول/، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ومركز دبي المالي العالمي، وإعمار، وطيران الإمارات، وإينوك، واتصالات، وماجد الفطيم /مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة/، ونخيل مولز/ابن بطوطة مول، وذي بوينت، ونخيل مول، وسوق التنين2/، والسيف، وبلوواترز، وبوكس بارك، وذا أوتلت فيليدج، ولا مير، وسيتي ووك، وذا بييتش.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن مهرجان دبي للتسوق عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.mydsf.ae .

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