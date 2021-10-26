صندوق خليفة يعلن فوز 4 مشاريع في مبادرة مختبر الابتكار

المصدر: أبوظبي- صبري صقر

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع أمس فوز 4 مشروعات لرواد أعمال ضمن مبادرة مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات.

وكشف الصندوق خلال مؤتمر صحفي استضافته دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي – عن تلقيه نحو 125 مشروعاً، تمت تصفيتها إلى 15 مشروعاً فاز منها 4 مشروعات في المرحلة الأولى وهناك 5 مشروعات أخرى على الطريق إن شاء الله.

وأعلن الصندوق النتائج الرسمية للمبادرة التي أطلقها بالتعاون مع مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات على مدى عام كامل بهدف اكتشاف ودعم مشاريع الأغذية والمشروبات الإماراتية المبتكرة.

منصة ناجحة

وقال راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع:«تعد مبادرة مختبر الأغذية والمشروبات، الأولى من نوعها في القطاع في الدولة، وأثبتت أنها منصة ناجحة لتطوير المواهب الإماراتية في قطاع الأغذية والمشروبات. ونحن نتطلع إلى تسويق هذه المفاهيم المبتكرة التي ستحدث تغييرًا في مستقبل قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات. والنسخة الأولى من مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات أهلت مشاريع إماراتية مبتكرة وواعدة، نستعد الآن لإطلاقها في السوق كجزء من مساهمة صندوق خليفة في تعزيز قطاع صناعة الأغذية والمشروبات في الإمارات.

رواد أعمال

وأكد صالح لوتاه، رئيس مجموعة عمل الصناعات الغذائية والمشروبات بالإمارات – في تصريحات خاصة لـ» البيان الاقتصادي«- أن المبادرة تهدف إلى دعم رواد أعمال في قطاع الأغذية. وأشار إلى أن الأفكار الموجودة تحتاج إلى حاضنات أعمال، وكثير من الشباب لديهم أفكار جيدة ومهمتنا كيفية تدريبهم وتعليمهم لكي يكونوا رواد أعمال في المستقبل. وأضاف إن المبادرة استمرت نحو عام كامل، منها شهران للتدريب فقط لكي يفهم الشاب طبيعة الأعمال ودراسات الجدوى والتسويق وغيرها، ثم 6 أشهر للعمل مع الشركات لمعرفة كيفية تأسيس المشروع المستقبلي،نثق بأن الاستثمار بالمواهب البشرية في الإمارات في قطاع الأغذية هو الأكبر تأثيرًا والأطول أمدًا، من خلال توفير الفرص لرواد الأعمال للمساهمة الفعالة في القطاع.

10 سنوات

وأكد قصي عبد الوهاب مدير من وحدة الابتكار في صندوق خليفة، أن المبادرة شملت تنظيم تدريب لنحو 500 شاب حضروا الدورات التدريبية والتوعوية، وتقدم للصندوق نحو 125 مشروعاً، ثم تمت تصفيتها إلى 15 مشروعاً فاز منها 4 مشروعات في المرحلة الأولى وهناك 5 مشروعات أخرى على الطريق.

وأوضح أن الفكرة بدأت قبل 10 سنوات ولكننا واجهنا الكثير من التحديات ولم يكن لدينا الشركاء، وقبل 6 سنوات حاولنا من جديد بمشاركة جامعة الإمارات التي ساعدتنا من ناحية الدورات التدريبية وغيرها لكن بقيت الدراسات المتعلقة بنجاح المشروع في المستقبل. وفي المرة الثالثة تحقق نجاح لافت لوجود شركاء مصنعين. وبدأنا مع الشركاء من البداية لمعرفة احتياجاتهم وربط ذلك مع أفكار الشباب. وتم اختيار 14 شريكاً متخصصاً في مجال التصنيع لمعرفة متطلباتهم. وقدم الشباب أفكارهم عن منتجات مطلوب تصنيعها بالفعل.

المشروعات الفائزة

والتقى» البيان الاقتصادي«مع المشروعات الفائزة، وقالت بخيته زياد رئيسي إن مشروعها عبارة عن تصنيع ماكينة آلية لبيع الأطعمة الساخنة»vending machine«، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ الفكر مع شركة معكرونة الإمارات، وأضافت إنها حصلت على دعم صندوق خليفة من خلال مبادرة مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات.

وقالت روية الحفيتي، مشروعي عبارة عن منتجات خالية من اللاكتوز وأول منتج سنبدأ تطويره هو لبنة خالية من اللاكتوز مع مزارع العين. وأوضحت أن صندوق خليفة قدم لها مساعدات كبيرة من خلال مبادرة مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات لتطوير وتعديل الفكرة ومنحها فرصة التعامل مع مزارع العين لتحويل الفكرة إلى منتج.

وقالت شيماء الزعابي: تم اختياري من المشاركين النهائيين لمبادرة صندوق خليفة حيث تعاونت مع شركة»Hunter Foods«بفكرة مشروع لإنتاج» بطاطا بنكهة إماراتية مميزة «أو»البزار الإماراتي).

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