«تمرات» تورد منتجات «سينوفاسيون فرانس» إلى فروع أسواق وخارجها

المصدر: دبي - البيان

وقعت شركة تمرات للتجارة العامة و«سينوفاسيون فرانس Scienovations France» مذكرة تفاهم لتوريد الفواكه والخضراوات. و«سينوفاسيون» هي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الزراعة، مع أكثر من 30 عاماً من البحث والتطوير في مجال إنتاج الفواكه والخضراوات الطازجة. سيتم توزيع فواكه وخضراوات «سينوفاسيون» من قبل تمرات للتجارة العامة في متاجر مجموعة أسواق وخارجها.

والجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم هذه تنظم العلاقة بين الشركتين وتعود بالنفع عليهم، وذلك لتمتع شركة تمرات بشبكة توزيع كبيرة في الإمارات، كما تتبع «سينوفاسيون» تقنيات تكنولوجيا الزراعة التي تسمح بإنتاج الفواكه والخضراوات غير المعدلة وراثياً بأقل تأثير بيئي.

وتستند مذكرة التفاهم الطويلة الأمد إلى التعاون بين تمرات و«سينوفاسيون» لتوفير منتجات طازجة بأسعار معقولة والحد من الاعتماد على الاستيراد على النحو المحدد في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

وسوف تقوم «سينوفاسيون» بتوريد أكثر من 500 طن من الخضراوات الورقية سنوياً مع استخدام المياه وتكنولوجيا توفير الطاقة. على مدى السنوات العشرين الماضية، عمل المؤسسون الفرنسيون كمنظمة غير ربحية بالتعاون مع المزارعين في جميع أنحاء العالم على البحث والتطوير في عمليات زراعة الفواكه والخضراوات في جميع الظروف مع الحد من التأثير البيئي. يهدف مؤسسو «سينوفاسيون» إلى تقديم الفواكه والخضراوات المستدامة للمجتمعات من أجل عالم أفضل وأكثر صحة.

وقال جان بيير جورتز، عضو مجلس إدارة «سينوفاسيون فرانس»، والمسؤول عن البحث والتطوير: «مذكرة التفاهم الخاصة بنا هي خطوة مهمة لتسريع الاستجابة لأهداف الأمن الغذائي دون تغيير جودة الخضراوات أو طعمها».

وقال مارك وولمارانس، الرئيس التنفيذي لشركة تمرات للتجارة العامة: «تمرات هي شركة توزيع محلية، وجزء أساسي من فلسفة أعمالنا هو دعم المبادرات المحلية، وهذه المبادرة تسمح لنا باستمرار توفير منتجات عالية الجودة لعملائنا ومستهلكيهم بأسعار عادلة، مع العودة بالخير على المجتمع».

وقال جان بيير جورتز الرئيس التنفيذي للمجموعة ومهندس الإنتاج في «سينوفاسيون»: «لقد وضعت الشركة معياراً للتميز التكنولوجي والجودة الطازجة لأكثر من عقدين من الزمن في مجال الإنتاج الزراعي. وإنه لشرف وتأييد قوي لتقنيتنا بأن تختار تمرات الشراكة مع «سينوفاسيون». ونحن من جهتنا نثني على هذه الشراكة الطويلة الأمد مع تمرات للتجارة العامة ش.ذ.م.م، وكل ذلك من شأنه دعم استراتيجية «سينوفاسيون» المتعددة الأوجه للمضي قدماً في إنتاج المنتجات الطازجة في الاتحاد الأوروبي. وتخطط «سينوفاسيون» لبناء وتشغيل مجمعات إنتاج متعددة في دول مجلس التعاون الخليجي، واختارت الاتحاد الأوروبي مرشداً لها في المنطقة».

وتحدث فرانك روكيه، الرئيس التنفيذي لشركة أسواق للتجزئة قائلاً: «هذه الشراكة هي فرصة مهمة لـ«أسواق للتجزئة» لتعرض على عملائها أفضل جودة من الفواكه والخضراوات المنتجة محلياً وبأسعار معقولة. هدفنا في أسواق للتجزئة هو المحافظة على البيئة، ومن خلال هذه الشراكة نكون على الطريق الصحيح لاحترام التزاماتنا».

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