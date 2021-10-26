وكالة فرنسية تكشف عن استثمارات عقارية خلال إكسبو

المصدر: دبي - البيان

بهدف تسليط الضوء على الفرص العقارية في مدينة مارسيليا، ثاني أكبر مدينة في فرنسا، تحل الوكالة الأورومتوسطية العامة للتنمية الحضرية والاقتصادية ضيفة على جناح فرنسا بمعرض «إكسبو دبي 2020»، حيث تنظم فعالية مخصصة للفرص الاستثمارية للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.

وسوف تعلن الوكالة عن مشروع مطور على مساحة تقدر بـ 480 هكتاراً وسط مدينة مارسيليا، يجمع بين الخدمات العامة، وتجارة التجزئة، والمكاتب، والإسكان، والبنية التحتية للنقل ومواقف السيارات، والحدائق العامة وغير ذلك الكثير لخلق طريقة جديدة للعيش.

وباعتبارها موطناً لأول ميناء فرنسي وثالث أكبر ميناء نفطي في العالم، تستضيف مدينة مارسيليا مشاريع متنوعة يجري تنفيذها على مساحة تقدر بأربعة ملايين متر مربع من قبل الوكالة الأورومتوسطية.

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