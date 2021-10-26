دراسة لكندية دبي تكشف عن مدى تأثير «كورونا» على اهتمامات المستهلكين

المصدر: دبي - البيان

كشفت الأبحاث التي أجراها فريق من الجامعة الكندية دبي، عن التأثير الدراماتيكي لـ «COVID-19» في الإنفاق على الرفاهية بين السياح الذين يسافرون من وإلى دبي. توضح الدراسة تراجعاً ملحوظاً عن شراء السلع الفاخرة، حيث تفاعل المستهلكون مع قيود السفر الدولية والمخاوف بشأن الأمن المالي طويل الأجل.

الدراسة التي أجرتها الطالبة أنام سيد، خريجة ماجستير إدارة الأعمال قسم التسويق، بالتعاون مع الأستاذ المشارك الدكتور: فاروق حق، هي موضوع ورقة بحثية بعنوان «تأثير COVD-19 على الاستهلاك الفاخر في السياحة من وإلى دبي». تم قبول البحث للنشر في المجلة الدولية لأنظمة الضيافة والسياحة (IJHTS)، إصدار خاص حول جائحة COVID-19: التحديات والآثار والتخطيط المستقبلي للضيافة والسياحة.

وفي شرح النتائج، قالت أنام: «لقد أعاد COVID-19 تعريف سوق التسوق الفاخر. بطبيعة الحال، تأثر قطاع الصناعة الذي يعتمد على المتسوقين السياحيين بالقيود المفروضة على السفر في جميع أنحاء العالم لاحتواء انتشار الفيروس. بالنسبة لمعظم المشاركين في البحث، أدى العمل من المنزل بسبب التباعد الاجتماعي أيضاً إلى تقليل فرص إنفاق الأموال.

علاوة على ذلك، فإن إعادة فتح منافذ البيع بالتجزئة ورفع القيود المفروضة على الحركة قد أدخلت وضعاً طبيعياً جديداً. لقد سمح فرض الإغلاق على المستهلكين بإعادة التفكير في أنماط إنفاقهم، حيث أحدثت الأزمة تحولاً جوهرياً في كيفية شراء المستهلك وماذا يشتري، حيث يركز في الشراء على الاحتياجات الأساسية ومنافذ أكثر وعياً ويمكن الوصول إليها، مثل منصات التجارة الإلكترونية.

من حيث القوة الشرائية، فإن التداعيات الاقتصادية للوباء كان لها أثرها، وفقاً للبحث. وتابعت أنام:»لقد غيّرت تجربة عدم اليقين المالي مواقف المستهلكين وسلوكهم وعاداتهم الشرائية للعلامات التجارية الفاخرة. تم العثور على السلع التي تتطلب التزاماً مالياً أكبر، مثل الهواتف الذكية والعطور والمجوهرات وحقائب اليد، على أنها مرغوبة للغاية، ولكنها تعتبر غير ضرورية للنجاة من الوباء، عندما كان الكثير من الناس مهتمين أكثر للحصول على وظيفة لإعالة أسرهم «.

كشف البحث أيضاً كيف أثر ضمير المستهلك على الإنفاق على السلع الكمالية. أوضحت أنام: «وجدنا أن العديد من المشترين فقدوا شهيتهم للسلع الكمالية بسبب الأزمة الصحية التي كانت تدور حولهم، ووصف أحد المستهلكين الأمر بأنه» بلا قلب «عند التفكير في شراء منتجات باهظة الثمن عندما كان بعض الناس غير متأكدين مما إذا كان سيعيشون».

ومع ذلك، لم تكن كل الأخبار سيئة بالنسبة للعلامات التجارية الفاخرة، حيث أظهر البحث أن البعض كان قادراً على التحول بسرعة استجابة للقيود التي أحدثها الوباء. وكشفت أنام، أن»كوفيد 19 أغرق العلامات التجارية الفاخرة في المبيعات الرقمية لتعويض الخسائر الهائلة التي تكبدتها. كان عليهم تصميم تجارب حول نمط حياة المستهلك المتغير واستيعاب التجارة الإلكترونية. وقد قدم هذا درساً قيماً للمستقبل، ويجب على العلامات التجارية الفاخرة الآن وضع استراتيجية المشاركة الرقمية الخاصة بها في مركز أعمالها وتوقع التحولات في ثقة المستهلك وقرارات الشراء «.

قال المشرف والمؤلف المشارك في البحث، الدكتور حق:»أنام قبلت التحدي لتعلم مهارات جديدة في المقابلات التجريبية، وتحليل البيانات، والكتابة النوعية، من أجل تقديم مساهمة مهمة في هذه الدراسة التي تنطوي على تحديات لوجستية. من النادر أن يرى الخريجون الجدد ميزة عملهم في مجلة معترف بها من قبل قاعدة البيانات Scopus ويعتبر نشر هذا البحث في IJHTS تقديراً لمساهمتها القيمة في الأدبيات الأكاديمية في هذا المجال ".

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