«ڤاليو» تحصد جائزة أفضل شركة تكنولوجيا خدمات مالية لعام 2021

المصدر: دبي – البيان

أعلنت شركة «ڤاليو»، المنصة المتخصصة للشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن حصولها على جائزة أفضل شركة تكنولوجيا خدمات مالية لعام 2021، وذلك خلال فعاليات حفل توزيع جوائز «Gulf Business Tech Awards 2021»، والذي أقيم يوم 20 أكتوبر 2021 بمركز دبي التجاري العالمي ضمن فعاليات «GITEX Technology Week». وقد ضمت لجنة التحكيم مجموعة من أبرز خبراء صناعة التكنولوجيا وممثلي كبرى المؤسسات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينهم الدكتور حمد خليفة النعيمي رئيس قسم الاتصالات بشرطة أبوظبي والدكتور جاسم حاجي رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي في البحرين، بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيا في «Gulf Business».

وأعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس والرئيس التنفيذي لڤاليو، عن اعتزازه بحصول شركة «ڤاليو» على هذه الجائزة خلال حفل توزيع جوائز«Gulf Business Tech Awards 2021»، وهو أول حدث تنظمه مؤسسة «Gulf Business»، لنؤكد من جديد على المكانة الراسخة التي تحظى بها «ڤاليو» كأبرز شركة متخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية.

وأشار حسونة إلى أن هذا التكريم يأتي في أعقاب حصول الشركة على جائزة أفضل شركة تكنولوجيا خدمات مالية خلال فعاليات حفل توزيع جوائز Leaders in Fintech Awards 2021 والذي نظمته Entrepreneur Middle East، وهو ما يعكس الأداء المتميز لفريق العمل وقدرتهم المستمرة على تقديم أفضل الحلول لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً، والتي تمكن عملائنا من تحقيق نمط الحياة العصرية الذي يرقى لتطلعاتهم، وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نساعد تجار التجزئة ومقدمي الخدمات على تحقيق حجم أعمال أكبر، وكل المعاملات المالية تساعد في تحقيق الشمول المالي وتحقيق دفعة اقتصادية في العديد من المجالات.

ويأتي حصول شركة «ڤاليو» على هذه الجائزة تقديراً لسجلها الحافل بالإنجازات وقدرتها على تقديم باقة فريدة من الحلول والخدمات في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية بالسوق المصري، حيث بلغ عدد المشتركين بالمنصة أكثر من 170 ألف مستخدم، وتم تنفيذ أكثر من 500 ألف عملية بقيمة إجمالية تربو على 2 مليار جنيه منذ نشأتها. وقد نجحت الشركة أخيراً في توسيع قاعدة عملائها من خلال إبرام شراكات عدة مع كبرى الكيانات في سوق تجارة التجزئة مثل مجموعة «الفطيم» ومجموعة «ماجد الفطيم» ومجموعة «أزاديا» بالإضافة إلى شركتي «مراكز» و«ايكيا».

كما تسعى «ڤاليو» إلى تنويع باقة الخدمات التي تقدمها لعملائها، وقد انعكس ذلك في توقيع العديد من الشراكات في مجالات متعددة، ومن بينها التعليم والرعاية الصحية وتمويل رسوم عضوية الأندية الرياضية. وفي مايو 2021، قامت الشركة بإطلاق برنامج «ڤاليو فاميلي»، والذي يتيح لأقارب العملاء من الدرجة الأولى ممن تزيد أعمارهم على 16 عاماً الحصول على حد ائتماني لتمويل مشترياتهم، وذلك لأول مرة في السوق المصري. كما قامت الشركة بإطلاق برنامج «ڤاليو معاك»، وهو برنامج تمويل يستهدف فئة الشباب من طلاب الجامعات ممن تتراوح أعمارهم بين 18-21 عاماً.

ومن جانبه، أعرب إيان فيرسيرفيس الشريك الإداري ورئيس تحرير مجموعة «Motivate Media Group»، عن سعادته بإطلاق النسخة الأولى من «Gulf Business Tech Awards» لتكريم المبتكرين والمبدعين والقائمين على بناء المستقبل التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما قام بتقديم التهنئة لجميع الفائزين بالجوائز. وأشار فيرسيرفيس إلى أن قطاع التكنولوجيا شهد خلال الفترة الأخيرة اهتماماً متزايداً، وذلك بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واهتمامه بتطوير ذلك القطاع الواعد في دولة الإمارات التي تحتفل العام الحالي بالذكرى الخمسين على تأسيسها.

وقد نجحت شركة «ڤاليو» في تحقيق أداء تشغيلي متميز، حيث تمكنت من تنمية محفظة التمويل لتتجاوز حاجز المليار جنيه وصولاً إلى 1.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2021. وقد أثمر أداء الشركة المميز عن نجاحات مختلفة على صعيد قاعدة العملاء، وعدد الشركاء، وعدد المعاملات، وغيرها فضلاً عن تضاعف عدد تحميلات التطبيق خلال الفترة نفسها.

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