1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي ـ البيان

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم 1.2 مليار درهم. وتم تسجيل 303 مبايعات بقيمة 762.1 مليون درهم منها 46 مبايعة لأراضٍ بقيمة 214.61 مليون درهم و257 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 547.49 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 106 ملايين درهم تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم تلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 95 مليوناً.

وسجلت الرهون 363.18 مليون درهم منها 12 رهن أراضٍ بقيمة 137.1 مليون درهم و69 رهن فلل وشقق بقيمة 226.08 مليون درهم أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 139 مليون درهم ورهن في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 113 مليون درهم. وتم تسجيل 17 هبة بقيمة 71.11 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 41 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الأولى بقيمة 8 ملايين.

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