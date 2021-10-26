«القابضة» تطبق سياسة جديدة لتعزيز التزامها بالاستدامة

المصدر: أبوظبي- البيان

أصدرت «القابضة» (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع، أول سياسة خاصة بتطبيق مبادئ «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات»، والتي تدعم جهودها كمستثمر مستدام، وتسريع إيجاد القيمة الاقتصادية.

وكمستثمر مستدام تهدف «القابضة» (ADQ) إلى منح الأولوية للقطاعات التي تتيح تبني تطبيقات التقنيات النظيفة وغيرها من جهود المحافظة على البيئة. وستطبق «القابضة» (ADQ) مبادئ «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات» على مستوى جميع الشركات التابعة لمحفظة أعمالها، بهدف دعم المزيد من الأعمال التجارية المستدامة التي تسهم في إيجاد القيمة الاقتصادية، وإحداث أثر إيجابي على المجتمعات والبيئة.

وقال محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لـ «القابضة» (ADQ): «نحن ملتزمون بترسيخ مكانة «القابضة» (ADQ) باعتبارنا مستثمراً مستداماً لصالح أجيال المستقبل كجزء أساسي من تحقيق مهمتنا في إيجاد القيمة لمساهمنا وشريكنا الاستراتيجي، حكومة أبوظبي. وبناء على ذلك، سنتمكن من تأسيس إطار عمل واضح لتطبيق مبادئ «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات» على مستوى جميع عملياتنا كخطوة أولية ومهمة، ونحن حريصون على اتّباع هذه المبادئ في جميع أعمالنا».

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