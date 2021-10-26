دبي كوميرسيتي توقّع مذكرة تفاهم مع «المشرق» لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «دبي كوميرسيتي»، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع بنك المشرق، لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنظومة مثالية لتأسيس أعمالهم في مجال التجارة الإلكترونية. ويأتي ذلك من خلال تمكينهم من الوصول إلى خدمات تقنية متنوعة، تشمل دمج واجهات برمجة التطبيقات والخدمات المصرفية الأخرى التي توفرها NEOBiz، منصة الخدمات المصرفية الرقمية للشركات من المشرق.

وتتيح مذكرة التفاهم لشركات التجارة الإلكترونية في دبي كوميرسيتي الاستفادة من منصة NEOBiz من خلال فتح حسابات مصرفية بسهولة وسرعة وبمساعدة خبراء متخصصين. كما توفّر لشركات التجارة الإلكترونية والشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على باقاتٍ مخفضة لخدمات المحاسبة والبنية التحتية السحابية والأدوات الرقمية، ومجموعة من حلول نقاط البيع المحمولة وبوابات الدفع وأنظمة البرامج مثل زوهو بوكس وأمازون ويب سيرفيسز ومايكروسوفت أوفيس، والمعدّة لمساعدتها على تحقيق مزيد من النجاح والنمو.

وقال ديفير فورستر، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي كوميرسيتي: المذكرة مع بنك المشرق ستتيح لشركات التجارة الإلكترونية في دبي كوميرسيتي الوصول إلى منصاته المصرفية الرقمية المتقدمة، وتسهيل عملية تأسيس أعمالهم. وتساهم هذه الشراكة في تعزيز موقع دبي كوميرسيتي بوصفها مركزاً للابتكار يقدّم الدعم لروّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ويساعدها على النمو وتوسيع حضورها في المنطقة، حيث نحرص في دبي كوميرسيتي على تزويد متعاملينا بمنظومة فريدة تتيح لهم الوصول إلى الحلول والباقات والخدمات المتقدّمة والتي تدعم نموهم.

وقال فيكاس ثابار، رئيس الخدمات المصرفية للشركات ومنصة «NEOBiz»: يسُرنا أن نكون جزءاً من منظومة الابتكار في دبي كوميرسيتي لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً هاماً في دعم الاقتصاد الوطني وعملية خلق فرص العمل والوظائف. إذ سيعمل بنك المشرق من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية على توفير محفظة متنوعة من الحلول والخدمات المالية والمصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتلك الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية ضمن دبي كوميرسيتي، بما يسمح لها بالتركيز على تأسيس أعمالها وتنميتها.

ويقدّم بنك المشرق منذ تأسيسه عام 1986 العديد من الخدمات، مثل الخدمات المصرفية للأفراد، وإدارة الأصول، والاستثمار المصرفي، ويمتلك خمس شركات تابعة تشمل المشرق نيو والمشرق نيوبزنس والمشرق الإسلامي والمشرق كابيتال والمشرق للأوراق المالية.

وجرى تطوير دبي كوميرسيتي على مساحة 2.1 مليون قدم مربعة وبتكلفة 3.2 مليارات درهم لتقديم الدعم لشركات التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وتوفر دبي كوميرسيتي مجموعة من المكاتب الحديثة والمستودعات المتطورة، إلى جانب خدمات الميل الأخير، أو التوصيل إلى الوجهة النهائية. وبفضل البنية التحتية العالمية المستوى توفر المنطقة الحرة أيضاً مساحات مكتبية مرنة، ومراكز قابلة للتطوير بما يوفر خيارات متعددة للشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية وغيرها.

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