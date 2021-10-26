كارفور تتصدر قائمة يوغوف لشركات التجزئة عبر الإنترنت وفي المتاجر

المصدر: دبي ـ البيان

تربعت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة «ماجد الفطيم» في الإمارات، على قمة شركات التجزئة لهذا العام، وذلك ضمن تصنيفات قائمة يوغوف للتجزئة للعام 2021 في الإمارات.

ويحتفي هذا الإنجاز بأعلى العلامات التجارية الاستهلاكية على مستوى القطاع. وحازت كارفور أعلى النقاط فيما يتعلق بالانطباع العام والجودة والقيمة والرضا والتزكية والسمعة، وتميّزت من خلال جهودها في الارتقاء المتواصل بقطاع التجزئة، وتحقيق قيمة كبيرة من خلال كل تجربة تسوق. واحتلت كارفور المرتبة الأولى بنتيجة 42.2 ضمن تصنيفات قائمة يوغوف للتجزئة للعام 2021، متقدمةً بعشر نقاط تقريباً عن أقرب منافسيها في المركزين الثاني والثالث.

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