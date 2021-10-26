حاضنة الأعمال in5 تبرم شراكات جديدة لدعم روّاد الأعمال والشركات الناشئة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت حاضنة الأعمال in5 المتخصصة في تمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة in5، عن أربع شراكات استراتيجية جديدة مع مؤسسات عالمية في مجال التكنولوجيا بهدف تمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة في الحاضنة وترسيخ مكانة دبي وجهةً جاذبةً للمواهب ورواد الأعمال.

وقام ماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي للإعلام ممثلاً عن حاضنة الأعمال in5 بتوقيع الاتفاقيات مع المسؤولين لدى «تي آي إي» و«توم توم» و«جليفاي» و«بارسونس» وبذلك تكون حاضنة الأعمال in5 وسعت محفظتها من مجموعة الشراكات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز وصول مجتمع روّاد الأعمال والشركات الناشئة إلى مصادر التمويل وصناع التكنولوجيا وشبكة المؤسسات الداعمة لنمو الأعمال الإبداعية.

وجاءت الاتفاقيات في معرض «جيتكس جلوبال 2021» لتسلط الضوء على أهمية دعم منظومة عمل حاضنة الأعمال in5 التي أعلنت أخيراً عن إنجاز جديد إذ تجاوز إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة ضمن الحاضنة 1.4 مليار درهم حصلت عليها الشركات من مستثمرين مستقلين وصناديق رأس المال الجريء.

وتعد «تي آي إي» و«توم توم» و«جليفاي» جزءاً من مجتمع التكنولوجيا العالمي في مدينة دبي للإنترنت والذي يضم أكثر من 24 ألف متخصص ورائد أعمال من أرجاء العالم. وتم توقيع الاتفاقية الأولى مع «تي آي إي» التي أسست في 1992 من قبل مجموعة من رواد الأعمال الناجحين في وادي السيليكون، قبل أن تطلق مقرها في دبي عام 2002 بهدف دعم رواد الأعمال من خلال توفير فرص التعليم والإرشاد والتواصل والتمويل.

وقال ماجد السويدي: تعد «تي آي إي» شريكاً استراتيجياً مهماً إذ أثمر تعاوننا الوثيق طيلة السنوات السابقة تعزيز بيئة أعمالنا واستقطاب المزيد من المؤسسات من شبكة «تي آي إي» الواسعة.

ووقعت توم توم وهي شركة هولندية تصنع منتجات مرورية وملاحية وخرائط إلكترونية، اتفاقية مع حاضنة الأعمال in5 ستقدم من خلالها تقنية مجانية تساهم في مساعدة الشركات الناشئة على الاستفادة من تقنيات الملاحة وتحديد المواقع مع إمكان التوسع نحو تبني المزيد من الخدمات بشكل ينسجم مع نمو أعمالها وقدرتها على توظيف الخدمات المدفوعة في المستقبل، وهو نموذج يُعرف باسم الدفع المقترن بالنمو.

وقال سالم بيضون، مدير تطوير الشراكة الاستراتيجية لتوم توم في الشرق الأوسط: تقدم «توم توم» مجموعة واسعة من الحلول ومن بينها تقنية تحديد الموقع الجغرافي للسائقين وصناع السيارات والمؤسسات والمطورين والبيانات، مثل الخرائط والبيانات الحية كحركة المرور والعديد من خدمات الويب وواجهة برمجة التطبيقات ذات الصلة. تأتي إلينا العديد من الشركات - سواء كانت شركات ناشئة أو من القطاع العام أو الخاص - للتأكد من أن لديها حلول تقنية متطورة للمواقع وتزويد البيانات. ومن هذا المنطلق، تأتي شراكتنا مع حاضنة الأعمال in5 لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى هذه التكنولوجيا كجزء من حزمة التطوير الخاصة بهم.

من جانبها، تعمل جيلفي وهي منصة أعمال مقرها إيطاليا على تعزيز التواصل والترابط بين الشركات الناشئة والشركات والمستثمرين. وفي وقت سابق من هذا العام، استثمرت شركة جيلفي الشرق الأوسط في ورك فام الشركة الناشئة في حاضنة الأعمال in5، وذلك بعد أن قدمتها الحاضنة لها.

واختتمت الحاضنة أعمالها المعززة لمنظومة الشراكات الاستراتيجية بتوقيع اتفاقية مع شركة بارسونز العملاقة للهندسة والإنشاءات إذ ستساعد الشركة الأمريكية، التي تعمل في الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عاماً، على تعزيز وصول الشركات الناشئة إلى مجموعة من الفرص القيمة في الأسواق التنافسية حول العالم، كما ستمكنهم من تضمين حلولها كجزء من سلسلة القيمة الأكبر التي تقدمها بارسونس.

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