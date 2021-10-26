محمد بن حم يطلع على مشاريع «الرونق الذهبي» بسلطنة عمان

المصدر: أبوظبي - البيان

قام الشيخ الدكتور محمد بن حم العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة شموخ العز بزيارة مواقع مشاريع شركة الرونق الذهبي للإنشاءات في سلطنة عمان. وشملت الزيارة تفقد مراحل الإنجاز بالمشاريع بالإضافة إلى مواقع الورش الفنية العاملة والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بمواعيد التسليم.

وشركة الرونق الذهبي تابعة لمجموع شموخ، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال المقاولات العامة والصيانة، تأسست عام 2006. وتفقد رئيس مجلس الإدارة مسار المشاريع واطلع على خطة العمل الجارية للتأكد من عدم وجود معوقات.

وقال محمد بن حم إن جولته جاءت في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات «الرونق الذهبي».

وأكد ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، والبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من تلك المشروعات، والتي تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية بشكل لائق، لافتاً إلى ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال ونسب التنفيذ.

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