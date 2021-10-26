«سيدات عجمان» يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة عجمان للتدريب الميداني والخدمة المجتمعية

المصدر: عجمان - البيان

وقع مجلس سيدات أعمال عجمان مذكرة تفاهم مع جامعة عجمان بهدف تعزيز أطر التعاون بين الجانبين في المجالات التنموية والتدريبية، وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الاهتمام المشترك.

ووقع مذكرة التفاهم في مقر جامعة عجمان الدكتورة آمنة خليفة آل علي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، والدكتور عبد الكريم صغير، مدير جامعة عجمان، بحضور الدكتورة نهلة القاسمي عميد شؤون الطلبة ورئيسة مجلس جامعة عجمان لتمكين المرأة.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي أهمية مذكرة التفاهم التي تأتي في إطار سعي المجلس الحثيث لتوطيد أواصر الشراكة الفعّالة مع جميع مؤسسات وجهات المجتمع، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة لدولة الإمارات وإمارة عجمان، ويسهم في صياغة تعاونات مستقبليه فعّالة، مشددة على أهمية الشراكة مع الجهات الأكاديمية لاسيما أن تطور ونمو القطاع الاقتصادي ونجاح مشاريع رواد ورائدات الأعمال يعتمد بشكل رئيسي على المهارات المكتسبة للدورات وورش العمل المتخصصة.

وأضافت: من خلال شراكتنا مع جامعة عجمان، سنعمل بشكل تشاركي على الاستفادة من الإمكانيات العلمية والعملية والمهنية لدينا وتوظيفها في مجالات عدة تنعكس بالفائدة على جميع الأطراف سواء من عضوات مجلس سيدات أعمال عجمان أم طلاب جامعة عجمان من جهة أخرى.

وبموجب مذكرة التفاهم ستقدم جامعة عجمان تسهيلات بمجال المنح والحسومات الدراسية لموظفي مجلس سيدات أعمال عجمان في برامج أكاديمية عدة لدرجتي البكالوريوس والماجستير، والتي تشمل القانون والإعلام والعمارة والتصميم إلى جانب إدارة الأعمال والهندسة والعلوم الصحية. كما سيتعاون الطرفان بمجالات أخرى عدة تشمل تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركاء جدد، والترويج لأنشطة وفعاليات كل من الجانبين، بالإضافة إلى المساهمة في الفعاليات والمؤتمرات والندوات التي يقوم بتنفيذها الطرفان، وإقامة علاقات عمل وتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وسيتعاون المجلس والجامعة في مجال الخدمات المجتمعية، كما سيتم عقد لقاءات دورية للاطلاع على أفضل الممارسات لدى الجانبين. مع التركيز على التعاون بمجال التدريب الميداني من خلال دعم المجلس للأنشطة العلمية والتدريب الميداني لطلبة جامعة عجمان بهدف إكسابهم المهارات والمعرفة اللازمة ليصبحوا فاعلين في سوق العمل.

كما سيعمل الجانبان على التعاون بمجالات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وذلك من خلال تنفيذ ورش ودورات متخصصة بمجال الابتكار لتعزيز المعرفة وتبادل الخبرات في إعداد آلية تشغيل مختبرات الابتكار وفق أفضل الممارسات العالمية.

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