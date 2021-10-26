«كَفو» توسع حضورها وخدماتها في أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت كَفو، منصّة توصيل الوقود وخدمات السيّارات عند الطلب، توسعة قائمتها لخدمات السيّارات في العاصمة أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز عمليّاتها داخل دولة الإمارات. وللمرّة الأولى على مستوى المنطقة، تقدّم كَفو أوّل باقة مصغّرة لخدمات السيارات في المنزل، والتي تشمل خدمة البطارية عند الطلب، وخدمات تبديل الإطارات، وتغيير زيت المحرّك، وكلّها مقدّمة بأسلوب كَفو من حيث منح مالكي السيّارات تحكّماً أكبر بإدارة مركباتهم، وشفافيّة أكبر في الأسعار والكلفة.

ومن سِمات خدمات تغيير الإطارات من كَفو التي أصبحت متوافرة اليوم في أبوظبي، توفير مجموعة من العلامات التجارية للإطارات لكل الميزانيات ومختلف أنواع السيارات، بالإضافة إلى خدمة الموازنة، وفحص فنّي مجانيّ للسيارة من 24 نقطة يشمل فحص السيّارة بشكل كامل من الداخل والخارج.

وتتضمن خدمة تغيير البطارية من كَفو فحصاً تشخيصياً لبطارية السيارة، ومحرّك بدء التشغيل، ونظام الشحن. وتتراوح خدمات البطارية الأخرى بين خدمة إعادة التشغيل السريع، وإلى خدمة استبدال بطارية السيّارة AGM المميّزة بما في ذلك فترة الضمان وخدمة إعادة شحن البطارية غير المحدودة.

وستتوفر خدمة تغيير زيت المحرّك للعملاء ابتداءً من ديسمبر، وتقدم مجموعة من خيارات زيوت المحرّك الأعلى جودة، وتأتي مع فحص فنيّ للسيارة من 10 نقاط يتضّمن فحص ضغط الإطارات، والفرامل، والبطارية، وفحص المصابيح. علاوة على فحص مرشح الهواء، والتوجيه، ومستوى سائل التبريد، وإعادة تعبئة سائل غسيل الزجاج الأمامي.

وقال علاء الهوني، رئيس الشراكات والأعمال الدولية في كَفو: «يسعدنا تقديم خدمات إضافية لقاعدتنا المتنامية من عملاء كَفو في أبوظبي. ونسعى دائماً للتفكير في فرص جديدة تهدف إلى تعزيز تجربة العميل ورحلته معنا. وأطلقت كَفو خدمة غسيل السيارات عند الطلب «سوبرشاين» في أبوظبي أثناء فترة الجائحة، حيث أتاحت تنظيف السيّارات الخارجي والداخلي لغاية منزل العميل باستخدام مواد مضادة للجراثيم تقضي على الفيروسات والبكتيريا بنسبة 99.9٪، ما يوفر لأصحاب السيّارات راحة البال من خلال الاطمئنان إلى أن سياراتهم آمنة وخالية من الفيروسات. واستجابة لكثافة الطلبات، تهدف الشركة إلى مضاعفة عدد أفراد فريق غسيل السيارات في أبوظبي ليصل إلى 50 شخصاً بحلول نهاية هذا العام.

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