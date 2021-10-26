بلاج آند بلاي ومكتب أبوظبي للاستثمار يرحبان بموانئ أبوظبي شريكاً مؤسساً في منصة الابتكار في «الثورة الصناعية الرابعة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «بلاج آند بلاي»، أكبر منصة مفتوحة للابتكار في العالم، ومكتب أبوظبي للاستثمار بدء عملهما المشترك مع مجموعة موانئ أبوظبي، بهدف توظيف الابتكار في تسريع وتعزيز القدرة التنافسية في مجالات سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية من ضمن أول منصة ابتكار للثورة الصناعية الرابعة في أبوظبي.

وتمهد الشراكة الجديدة الطريق أمام إمارة أبوظبي لتبوؤ موقع عالمي متقدم في مجالات متنوعة مثل الثورة الصناعية الرابعة، والأفكار المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة «N50»، بالإضافة إلى المبادرات المبتكرة الأخرى التي يمكن إطلاقها. كما تسعى المنصة إلى إرساء سوق ومنتدى أقوى وأشمل لحفز التعاون وتبادل المعارف بين أبرز هيئات القطاع الصناعي والشركات التكنولوجية الناشئة المتميزة، مما سيثمر عن توفير قيمة حقيقية مجزية وحلول ناجعة إلى أبوظبي.

ونظم فريق الابتكار في «بلاج آند بلاي» ورش عمل لموظفي مجموعة موانئ أبوظبي تحت عنوان «N50»، والتي ركزت على أهمية ثقافة البحث التي تتبناها المجموعة في بناء جيل جديد من المواطنين الإماراتيين يتمتعون بالقدرة على الابتكار وتحقيق التميّز. كما سلطت الضوء على مساهمة المجموعة في احتفالات دولة الإمارات بالذكرى الـ50 لتأسيسها من خلال طرح أفكار مبتكرة، واقتراح حلول قابلة للتطبيق لتحديات الحاضر والمستقبل، وإحداث تأثير إيجابي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، وتعزيز العوائد على الاستثمار لمجموعة موانئ أبوظبي.

وأشارت إيمان الخلاقي نائب الرئيس – إدارة الابتكار في مجموعة موانئ أبوظبي إلى أن المجموعة كانت منذ تأسيسها سبّاقة في غرس ثقافة الابتكار وتعزيزها على امتداد المنظومة التجارية واللوجستية في المنطقة. وقالت: «شكل هذا الأمر دافعاً لنا لدعم مجموعة واسعة من مشاريع البحوث والتطوير، واحتضان الأفكار المبدعة ودعم الشركات الناشئة المتميزة، ويأتي تعاوننا مع بلج آند بلاي أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار استكمالاً لرسالتنا في هذا المجال. بصفتنا شريكاً مؤسساً للمنصة المفتوحة للابتكار في مجال «الثورة الصناعية الرابعة» فإننا نعمل عن كثب مع بلاج آند بلاي أبوظبي لتحديد وإدراج الشركات الناشئة الواعدة في هذا البرنامج الطموح، والتعاون مع هذه الشركات لدعم جهود التطوير المستمرة التي تبذلها بهدف تحقيق الأثر المنشود من الابتكارات التي تنتجها في مجالات عملها كافة».

قال يوسف كمال، مدير المنصة المفتوحة للابتكار في مجال «الثورة الصناعية الرابعة» من شركة «بلاج آند بلاي أبوظبي»: «نرحب رسمياً بمجموعة موانئ أبوظبي كشريك مؤسس. معاً، سنعمل على تعزيز رؤيتنا المشتركة للنهوض بأجندة أبوظبي من حيث الابتكار. تربطنا علاقة طويلة الأمد مع مجموعة موانئ أبوظبي، وسنواصل العمل معاً لتحديد التحديات التقنية، والشركات الناشئة المبتكرة لحلها، بهدف توفير عائد على الاستثمار لمجموعة موانئ أبوظبي وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة للشركات الناشئة».

وستعمل منصة «بلاج آند بلاي» ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة موانئ أبوظبي مع الشركات الناشئة والشركاء المؤسسين للمنصة المفتوحة للابتكار في مجال «الثورة الصناعية الرابعة» لتنفيذ مشروعات طموحة تسهم في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي.

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