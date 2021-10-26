مطار رأس الخيمة يعيّن رئيساً تنفيذياً جديداً لدفع استراتيجيته التوسعية الطموحة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلن مطار رأس الخيمة الدولي تعيين أثينيسيوس تيتونيس بمنصب الرئيس التنفيذي، حيث سيتولى مسؤولية الإشراف على استراتيجية التوسع الطموحة للمطار وتمهيد الطريق أمام عصر جديد ترتبط فيه الإمارة بشبكة عالمية واسعة من الوجهات، إضافة إلى قيادة أنشطة تطوير الأعمال والاستراتيجية والإدارة المالية والعمليات اليومية.

وفي ضوء خبرته الممتدة على مدار أكثر من عقدين في العديد من قطاعات الطيران مثل شركات الخطوط الجوية ومشغلي الرحلات السياحية ومزودي خدمات المناولة الأرضية والمطارات في أوروبا والشرق الأوسط، يتمتع تيتونيس بمعرفة واسعة ومتعمقة بالقطاع وفي مجال إنشاء وتطوير أعمال المطارات. وبصفته أحد الشخصيات الرائدة على مستوى القطاع، نجح تيتونيس بتوجيه وقيادة العديد من فرق العمل المتميزة على صعيد النمو وتعزيز مستويات الكفاءة التشغيلية.

وقال الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني ومطار رأس الخيمة الدولي، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة: يعمل مطار رأس الخيمة الدولي حالياً على تنفيذ واحدة من أكبر استراتيجياته التوسعية منذ تأسيسه في عام 1976. وبفضل معرفته العميقة وخبرته الواسعة التي تغطي مختلف جوانب قطاع الطيران، نحن على ثقة بأن تيتونيس سيلعب دوراً حيوياً في اجتياز هذه المرحلة الحساسة وقيادة مسيرة التطوير المستمر للمطار. كما أنه سيلعب دوراً محورياً في بناء المزيد من الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز إمكانية وصول الإمارة إلى مختلف الأسواق الرئيسية ودفع عجلة نموها كواحدة من أكثر الوجهات السياحية حيوية.

ويمتلك تيتونيس خبرة دولية وإقليمية تمتد على مدار أكثر من 25 عاماً في مجال إنشاء وتطوير أعمال المطارات، لا سيما في مجال خدمات الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة والشحن الجوي. وتهدف استراتيجية التوسع التي أطلقها مطار رأس الخيمة الدولي إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى الأسواق الرئيسية للإمارة والارتقاء بتجربة وصول الزوار وتحسين عمليات الشحن. ومن خلال العمل على تسريع بناء شبكة الوجهات العالمية وتعزيز إطلاق الرحلات الجوية والوجهات الجديدة، تلعب استراتيجية التوسع هذه دوراً بارزاً في الخطط التنموية التي أطلقتها الإمارة بهدف ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة واستقطاب ثلاثة ملايين زائر بحلول العام 2030.

وفي أعقاب الشراكات الكبرى التي تم الإعلان عنها مطلع العام مع عدد من شركات الطيران الرائدة مثل «سكات إيرلاينز» و«أورال» (URAL) و«فلاي ايجيبت» والخطوط الجوية الأوكرانية (سمارت وينجز)، تستقبل الوجهة الطبيعية الساحرة مزيداً من الزوار الدوليين الباحثين عن ملاذ فريد من نوعه. وتمثل هذه الشراكات علامة فارقة في الاستراتيجية السياحية لإمارة رأس الخيمة، وتشكل إضافة ملحوظة لمجموعة الشراكات القائمة مع شركات الطيران مثل «سبايس جت» و«طيران الخليج» و«بيجاسوس».

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