جزيرة المارية بأبوظبي تحتضن «قرية الخريف»

المصدر: أبوظبي - البيان

تستعد جزيرة المارية، وجهة الأعمال والحياة العصرية الجديدة في أبوظبي، خلال الفترة من 28 – 29 أكتوبر لاحتضان «قرية الخريف»، وستمتلئ ساحة «المرج» في جزيرة المارية بالعديد من الفعاليات الممتعة لجميع أفراد العائلة.

وقال علي فكري، نائب رئيس أول بقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار: نحن متحمسون لإعادة مجموعة من الفعاليات العالمية إلى جزيرة المارية، واستضافة فعاليات «قرية الخريف» المنتظرة في يوم الهالوين. مع مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية والمناسبة لجميع الأعمار. وتعتبر هذه الفعالية واحدة فقط ضمن العديد من الأحداث المجتمعية التي خططنا لإقامتها على مدار الأشهر المقبلة، ونسعى لترسيخ وجهة شاملة واحدة وملائمة للعمل والعيش والتسوق والترفيه.

يستقبل «مهرجان الخريف» الصغار من جميع الأعمار، حيث ستتاح لهم الفرصة للتعبير عن قدراتهم الإبداعية من خلال الأنشطة المتنوعة، وتقام فعاليات «قرية الخريف» يومي الخميس 28 أكتوبر، والجمعة 29 أكتوبر بدءاً من الساعة 4:30 مساءً وحتى الساعة 10:00 ليلاً في ساحة «المرج» الواقعة خارج مدخل الغاليريا في جزيرة المارية.

ويفضل للضيوف الراغبين بالدخول إلى «قرية الخريف» لحضور الفعاليات الالتزام بإرشادات السلامة المتعلقة بفيروس «كوفيد 19»، بما في ذلك بروتوكول المرور الأخضر على تطبيق الحصن. وقد تم توفير أنظمة الدفع من دون تذاكر ومن دون تلامس أيضاً لضمان سلامة الزائرين وعافيتهم.

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