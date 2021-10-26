الترويج لمقومات الشارقة السياحية بسوق السفر العالمي في لندن نوفمبر المقبل

المصدر: الشارقة – البيان

أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة مشاركتها في «معرض سوق السفر العالمي 2021» والذي يقام في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 1 وحتى 3 نوفمبر المقبل في «إكسل لندن»، وذلك في نسخة استثنائية من الحدث تتزامن مع مرحلة الانحسار التدريجي للجائحة عالمياً.

وتترأس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وفد إمارة الشارقة، الذي ضم ممثلين من: هيئة مطار الشارقة الدولي، هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير – شروق، مركز إكسبو الشارقة، معهد الشارقة للتراث، مجلس الشارقة الرياضي. إلى جانب ممثلي جهات القطاع الخاص من: وكالة مطار الشارقة للسفريات، منتجع وسبا شيراتون الشارقة، مجموعة الشارقة، تراف تولك، فندق جولدن ساند الشارقة، وشركة مغامر لسياحة المغامرات (مغامر دوت كوم، Mughamer.com).

وقال خالد المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة: تأتي مشاركة إمارة الشارقة هذا العام، ضمن إطار تحقيق الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمتمثلة في صناعة المستقبل وفي ترسيخ حضور ومكانة إمارة الشارقة عالمياً، من خلال إطلاق المشاريع التنموية النوعية ومشاريع البنية التحتية، وتكثيف جهود القطاع السياحي لإعادة الزخم إليه باعتبار هذا القطاع أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق استدامة القطاعات الحيوية كافة. كما أن مشاركة هذا العام، تسلّط الضوء على المنتج السياحي الجديد في الإمارة ومقومات الجذب فيها.

وأوضح أننا في هيئة الإنماء التجاري والسياحي ننظر بتفاؤل كبير لأداء القطاع في الإمارة خلال المرحلة المقبلة، انطلاقاً من رؤية حكومة إمارة الشارقة لدعم نمو وتطور القطاع السياحي في فترة التعافي وما بعد كوفيد-19 ويعمل شركاؤنا في قطاع الضيافة والفندقة على تقديم خيارات إقامة مميزة وجاذبة للنزلاء، حيث تحتضن المنشآت الفندقية في إمارة الشارقة في الفترة الحالية ما يفوق (10 آلاف) غرفة تقريباً. وإثر الإعلان عن التطورات الأخيرة في القطاع السياحي ومع تطور مشاريع المنشآت الفندقية وتوسع انتشارها في مختلف أنحاء الإمارة، وبالذات في المنطقة الشرقية، فإنه من المتوقع أن يرتفع هذا العدد خلال الفترة القادمة. كما ستدعم مشاركتنا في المعرض عملية الترويج لمقومات إمارة الشارقة ومنتجها السياحي وعوامل الجذب فيها. كما ستتاح الفرصة لنا لإبراز التنوع الكبير في التجارب السياحية التي نوفرها ما بين السياحة البيئية وسياحة المغامرات إلى جانب الفعاليات والأنشطة الترفيهية والعائلية وخيارات الإقامة وغيرها.

وأضاف: سنسلّط الضوء على المشاريع الحيوية الجديدة والمستقبلية في دلالة واضحة على استدامة القطاع السياحي في الإمارة، مثل مشاريع مدينة الشارقة، كمشروع تطوير شاطئ الحيرة، وافتتاح عدد من الحدائق العائلية كشيشة وشغرافة، إلى جانب المحميات الطبيعية وسلسلة المتاحف في مختلف أنحاء الإمارة. بالإضافة إلى مشاريع المنطقة الوسطى مثل (سفاري الذيد)، مركز بحيص (الحديقة الجيولوجية)، وأما في المنطقة الشرقية، فهناك استراحة السحب، مدرج خورفكان، سد الرفيصة، شاطئ خورفكان، مشروع تطوير شاطئ اللؤلؤية، وواجهة كلباء، وغيرها الكثير من المشاريع المميزة التي تقدم خدمات متكاملة تضمن الرفاهية والراحة لجميع أفراد العائلة وزوار الإمارة وسياحها.

وستركز الهيئة ضمن مشاركتها على ترسيخ مفهوم إعادة بناء الثقة مع السوق الأوروبي إثر تعافي القطاعات الحيوية عالمياً، والذي يعد بدوره أحد أهم الأسواق المصدرة للسياح لإمارة الشارقة، عبر إبراز الإجراءات الاحترازية ومعايير السلامة التي تتبعها دولة الإمارات وإمارة الشارقة على وجه الخصوص لضمان سلامة السياح وتعزيز مكانة إمارة الشارقة على خارطة السياحة العالمية كوجهة آمنة للجميع.

ووصل عدد المنشآت الفندقية في الشارقة حتى الربع الأول إلى 103 منشآت فندقية، حيث تحتضن هذه المنشآت أفضل الخدمات وخيارات الإقامة لزوار الإمارة عبر توفيرها لأكثر من 10000 غرفة فندقية في الفترة الحالية. وبفضل تطور مشاريع المنشآت الفندقية بمختلف أنحاء الشارقة وبالذات في المنطقة الشرقية، فإنه من المتوقع أن يرتفع عدد الغرف الفندقية خلال الفترة القادمة.

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