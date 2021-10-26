البنك الإسلامي للتنمية يقرع جرس بدء التداول في ناسداك دبي احتفالاً بإدراج صكوك بقيمة 1.7 مليار دولار

المصدر: البيان

قرع الدكتور زامير إقبال، نائب الرئيس (المالية) والمدير المالي للبنك الإسلامي للتنمية، اليوم جرس بدء التداول احتفالاً بإدراج صكوك بقيمة 1.7 مليار دولار في ناسداك دبي، البورصة الدولية في منطقة الشرق الأوسط. ويُعزز الإدراج الجديد مكانة البنك كأكبر مؤسسة مالية دولية متعددة الأطراف مُصدرة للصكوك في ناسداك دبي من خلال 13 إصداراً منذ العام 2016 بقيمة إجمالية قدرها 18.8 مليار دولار.

حضر احتفالية قرع الجرس حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، وعدد من المسؤولين البارزين من الجانبين.

وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور زامير إقبال، نائب الرئيس (المالية) والمدير المالي للبنك الإسلامي للتنمية:" يُسعدنا توطيد أواصر العلاقة مع ناسداك دبي عبر إدراج إصدارنا الجديد من الصكوك الذي يأتي في إطار التزامنا بحشد تدفقات رأسمالية مستدامة من خلال صكوكنا الحاصلة على تصنيف AAA، بما يُمكننا من توفير تمويل منخفض الكُلفة للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية لدعم تعافيها من تداعيات الجائحة. ونود في هذا السياق توجيه الشكر لناسداك دبي لدورها في توفير منصة دولية فعالة لإصداراتنا من أدوات الدين الإسلامية، كما نشكر المُستثمرين لحرصهم على مواصلة الاستثمار في إصداراتنا من الصكوك بما يعكس ثقتهم في دور البنك الإسلامي للتنمية الداعم لجهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة".

ومن جهته، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي،: "تُرحب ناسداك دبي بإدراج أحدث إصدار للصكوك من البنك الإسلامي للتنمية، المؤسسة المالية الدولية الرائدة. ومما لا شك فيه فإن حرص البنك على الإدراج المنتظم لإصداراته في ناسداك دبي يُقدم خير دليل على الثقة الكبيرة فيما تمتلكه البورصة من قواعد تنظيمية عالمية المستوى وبنية أسواق مال متطورة وداعمة لنمو أسواق رأس المال الإسلامية. إننا ملتزمون بمواصلة تطوير قواعدنا التنظيمية وخدماتنا لمساندة الجهات المُصدرة الرائدة في تنفيذ خطط النمو وتوطيد صلاتها بالمستثمرين الإقليميين والعالميين الساعين بدورهم إلى الاستثمار في الفرص السانحة بهذا القطاع."

ويُعتبر هذا الإصدار هو الثاني من نوعه الذي يُدرجه البنك الإسلامي للتنمية في ناسداك دبي منذ بداية العام الجاري، حيث سبق أن أدرج إصداراً من الصكوك بقيمة 2.5 مليار دولار في أبريل الماضي، الأمر الذي يُرسخ مكانة دبي بين أكبر مراكز إدراج الصكوك عالمياً بقيمة إجمالية قدرها 80.1 مليار دولار، كما يرفع إجمالي قيمة إصدارات الدخل الثابت المدرجة في أسواق المال بدبي إلى 108.8 مليار دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإصدار لأجل خمس سنوات استقطب اكتتابات بقيمة إجمالية 2.4 مليار دولار، وسيتم تخصيص حصيلته لتمويل الأنشطة التنموية للبنك بوجه عام، علاوة على تنفيذ خطته المتكاملة لتمويل تعافي الدول الأعضاء من تداعيات الجائحة.

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