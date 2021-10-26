"دي بي ورلد" تسجل نموًا قويًا في إجمالي حجم المناولة بنسبة 11.9%

المصدر: البيان

قامت "دي بي ورلد المحدودة" بمناولة 58.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا على نطاق محفظتها العالمية من محطات الحاويات خلال الشهور التسعة الأولى من 2021، وشهدت الكميات الإجمالية للمناولة ارتفاعًا بنسبة 11.9% على أساس سنوي، وارتفاعًا بنسبة 11.4%% على أساس المقارنة المثلية. وعلى أساس الربع الثالث من 2021، قامت "دي بي ورلد" بمناولة 19.8 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا، بزيادة بلغت 8.1 على أساس سنوي و7.9% على أساس المقارنة المثلية.



جاء النمو الإجمالي لحجم المناولة في الربع الثالث من عام 2021 مدفوعًا بشكل أساسي بنتائج منطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا مع أداء قوي من تشينغداو (الصين) ومومباي (الهند) والسخنة (مصر). وفي ميناء جبل علي (دولة الإمارات)، تمت مناولة 3.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا في الربع الثالث من 2021، فيما يمثل ارتفاعًا بنسبة 0.6% على أساس سنوي.

وعلى المستوى الموحد، قامت محطات الحاويات بمناولة 11.4 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدمًا خلال الربع الثالث من 2021، ما يمثل زيادةً بنسبة 7.6% على أساس معلن، وبنسبة 7.2% على أساس سنوي لنسبة نمو المقارنة المثلية.

وعلَّق سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلاً: "يسعدنا أن نعلن عن أداء قوي لمجموعة "دي بي ورلد" خلال ربع آخر مع نمو في إجمالي حجم المناولة بنسبة 8.1%، ليأتي مرة أخرى متقدمًا على نمو القطاع البالغة نسبته 6.4%. ويُعد هذا دليلًا جديدًا على مرونة قطاع شحن الحاويات عالمياً وعلى قدرة "دي بي ورلد" المتواصلة في التفوق على أقرانها في السوق.



ومن الأمور المشجعة أن جميع مناطقنا تواصل تحقيق نمو في حجم الحاويات مع كون الهند محركًا رئيسيًا، ونواصل إحراز تقدم قوي في إستراتيجيتنا لتقديم حلول سلسلة التوريد لأصحاب البضائع المستفيدين.



ولا تزال التوقعات على المدى القريب إيجابية، لكننا نتوقع أن تتراجع معدلات النمو في الربع الأخير من عام 2021، وبالإضافة إلى أننا لا نزال مدركين أن جائحة كوفيد-19 واضطرابات سلسلة التوريد المستمرة وحالة عدم التيقن الجيوسياسية يمكن أن تتسبب في إعاقة الانتعاش الاقتصادي العالمي مرة أخرى.



وبشكل عام، نحن سعداء بأداء هذا العام حتى الآن، وسنواصل تركيزنا على تحقيق أهدافنا فيما يتعلق بزيادة الربحية وإدارة النفقات الرأسمالية للنمو، كما أن الأداء القوي بالنسبة لأحجام الحاويات خلال الشهور التسعة الأولى من 2021 يجعلنا في وضع جيد لتقديم نتائج محسّنة للعام بأكمله، وما زلنا نركز على تحقيق أهدافنا لعام 2022.

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