القرية العالمية تدشن موسماً استثنائياً اليوم

المصدر: دبي - البيان

تنطلق اليوم فعاليات الموسم الـ26 للقرية العالمية ويستمر حتى 10 أبريل 2022 في موسم استثنائي تسعى فيه إلى إبهار الضيوف بتجارب جديدة واستثنائية يستمتعون برؤيتها والتفاعل معها، ويتضمن العديد من العروض والفعاليات التي تعزز مكانة الوجهة الترفيهية في إنعاش السياحة والتجزئة في دبي وتوفر تجربة ترفيه مميزة للزوار وخصوصاً السائحين من خارج الدولة مع توقع نمو أعدادهم مع انطلاق «إكسبو 2020».

وقامت القرية العالمية بوضع اللمسات الأخيرة على تجهيزاتها لإبهار الضيوف، مع مجموعة من التحسينات على مرافقها وبنيتها التحتية، قبل انطلاق الموسم وسيتمكن ضيوف القرية العالمية، خلال الموسم الجديد، من الاستمتاع بتجارب تبقى في البال، عبر استكشاف الوجهات الجديدة، والتمتّع بتجارب التسوّق الفريدة، ومشاهدة أروع العروض الترفيهية، وتناول ألذ وأشهى الأطباق العالمية، مع المزيد من الراحة التي ستوفرها التحسينات على الموقع.

وتشمل التحسينات تطوير الشوارع والممرات في الوجهة، بما يضمن انسيابية الحركة في حال تدفق أعداد كبيرة من الضيوف ما بين الأجنحة والمنافذ المختلفة، كما حرصت القرية العالمية على تعزيز تجربة الضيوف عن طريق إضافة المزيد من مناطق الجلوس في مختلف محطاتها الرئيسة. وستنبض التجارب الترفيهية والعائلية في القرية العالمية بالحياة مع التطورات العديدة التي سيشهدها موقعها المفتوح على الهواء الطلق.

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