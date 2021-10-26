دبي تحتفظ بصدارة تصنيف المنطقة للمدن العالمية

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة الاستشارات الإدارية العالمية «كيرني» تصنيفها السنوي للمدن العالمية نسخة العام 2021، كاشفة فيه عن احتفاظ دبي بصدارة تصنيف مدن المنطقة وصعودها أربعة مراكز في الترتيب العالمي، في حين سجلت الدوحة أكبر قفزة على مستوى مدن العالم وصولاً للمرتبة الثالثة إقليمياً، واحتلت الرياض المرتبة الخامسة بين مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع تصدرها لبُعد رأس المال البشري في مجلس التعاون الخليجي، مستعرضة قوتها في جذب المغتربين والمواهب الدولية.

واحتفظت دبي بمركزها الأول في المنطقة، كما احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في التجربة الثقافية، وقد ساعدها في تحقيق ذلك إعادة استقبالها للمسافرين الدوليين في وقت مبكر نسبياً، مدعومة بمتطلبات الاختبار الصارمة، والنشر السريع للقاحات، وتبني تقنية متقدمة لتتبع الحالات. ومن حيث النظرة المستقبلية للمدن العالمية، احتلت أبوظبي المرتبة الرابعة عالمياً، بفضل جهودها في توفير رعاية صحية عالية الجودة والتزامها بالحد من تأثيرها البيئي، وهي أمور أساسية لتحقيق رفاهية الأفراد. في حين قادت كل من دبي وأبوظبي آفاق البنية التحتية مجسدة التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتهيئة مستقبل مستدام ومرن للنمو الاقتصادي.

وسلط التقرير الضوء على خمس ضروريات استراتيجية لقادة المدن في جميع أنحاء العالم لمواجهة التحديات المشتركة وهي السباق على المواهب العالمية، وتبني الاقتصاد الرقمي سريع النمو، وضمان المرونة الاقتصادية من خلال الموازنة بين الموارد العالمية والمحلية، والتكيف في مواجهة تغير المناخ، والاستثمار في رفاهية الفرد والمجتمع.

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