2.45 مليار درهم أرباح «الصير» في 9 أشهر

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت شركة «الصير» للمعدات والتوريدات البحرية ارتفاع أرباحها الصافية إلى 2.45 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 25.4 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب إفصاح الشركة على موقع سوق أبوظبي، ارتفعت الإيرادات إلى 407.5 ملايين درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 356.09 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

تأسست الشركة في عام 2003، وهي شركة بحرية تعمل في منطقة الشرق الأوسط وتقدم مجموعة من الخدمات التي تلبي جميع احتياجات أصحاب السفن والمديرين وطاقمها.

وتدير الشركة منشأتين في منطقة المصفح الصناعة في أبوظبي، حيث يعمل كل مرفق حصرياً للعملاء من القطاع الخاص، ويوفر خدمات إدارة اليخوت وتشغيلها وتجديدها وبنائها ويتعهد بالعقود الحكومية والدفاعية لبناء السفن.

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