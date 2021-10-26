الإمارات ثاني أفضل بلد عالمياً للوافدين 2022

المصدر: (دبي- سيد صالح)

نالت الإمارات المركز الثاني عالمياً على قائمة «أفضل دول العالم للعيش والعمل في الخارج» لعام 2022، والتي نشرتها أمس مجلة «سي إي أو ورلد» الأمريكية.

وتتوقع القائمة أفضل دول العالم لحياة الوافدين خلال العام المُقبل، وفق نتائج دراسة أجرتها «سي إي أو ورلد»، استناداً إلى عدد من العوامل والمعايير الموضوعية، ومنها مستوى السعادة الشخصية التي توفرها كل دولة للوافدين المُقيمين بها، وكذلك مستويات الصحة والعافية، السلامة والأمن، الحياة الرقمية، جودة البيئة، سهولة انتقال الوافد إلى الدولة والاستقرار بها، مدى شعور الوافد بأنه يُقيم في وطنه الأم، البيئة المحلية الصديقة، سهولة إيجاد أصدقاء، سهولة الحصول على تمويل شخصي، آفاق النجاح المهني للمُقيم ومدى رضاه عن وضعه الوظيفي، التوازن بين العمل والترفيه، الاقتصاد والأمن الوظيفي، مستوى المعيشة، وارتفاع الرواتب وغيرها.

وتفوقت الإمارات على كافة دول العالم، عدا كندا، في قائمة أفضل الوجهات المتوقعة للوافدين في 2022. وجاءت تايوان، المكسيك، فيتنام، البرتغال، ماليزيا، تايلاند، كوستاريكا، وإكوادور في المراكز من الثالث إلى العاشر، على التوالي. وكانت المفاجأة أن الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، المملكة المتحدة، سويسرا، وأستراليا، جاءت في مراكز متأخرة نسبياً على القائمة، وهي الــ 16، الــ 17، الــ 20، والــ 22 والــ 29، على التوالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز