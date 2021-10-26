اتفاقية مع «لينكدإن» لاستقطاب المواهب العالمية إلى الدولة

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّعت وزارة الاقتصاد، مذكرة تفاهم مع شركة «لينكدإن»، المنصة المهنية الأكبر في العالم، تهدف إلى دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، لاستقطاب واستبقاء أفضل المواهب والعقول والكفاءات إلى الدولة، والمحافظة عليها، بما يرسخ مكانتها، كوجهة مفضلة للمواهب العالمية، ويحفز تنوع اقتصادها الوطني وتنافسيته العالمية، ويسهم في بناء اقتصاد المستقبل.

وقّع مذكرة التفاهم من جانب وزارة الاقتصاد، معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومن جانب «لينكدإن»، علي مطر رئيس شبكة «لينكد إن» في الشرق الأوسط والأسواق الناشئة في أوروبا وأفريقيا، وتأتي المذكرة في إطار حرص وزارة الاقتصاد، على دعم المواهب، وتطوير رأس المال البشري، باعتبارها دعائم أساسية في بناء منظومة اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة، ترتكز على الإبداع والابتكار المعرفي والتكنولوجي.

تنافسية المواهب

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حرص وزارة الاقتصاد، على تعزيز سبل التعاون، وتوسيع دائرة الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والذي يعد مبدأ ثابتاً في رؤية دولة الإمارات، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم، تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، كإحدى الدول الرائدة في مجال تنافسية المواهب العالمية، وتعزز مساهمته، ودوره الحيوي في دفع عجلة التنمية المستدامة، بما يدعم مستهدفات اقتصاد الخمسين في بناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع، قائم على المعرفة والابتكار.

وأشار الزيودي، إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاقتصاد و«لينكد إن»، والتي ستمثل إضافة نوعية لجهود الوزارة في تعزيز جاذبية الدولة في استقطاب المواهب العالمية، واستبقائهم في الدولة، وذلك من خلال طرح منهجيات وبرامج واعدة، تتضمن: تطوير نهج استراتيجي للتعرف إلى مزايا المواهب المستهدفة من أنحاء العالم، بناء على البيانات.

وأوضح الزيودي، أن وزارة الاقتصاد تتبنى استراتيجيةً متكاملة، تتضمن مجموعةً من السياسات والبرامج والتسهيلات والمبادرات الرامية لتحفيز وجذب أصحاب الكفاءات والمواهب إلى دولة الإمارات، وتحويل أفكارهم الطموحة إلى مشاريع واعدة، إلى جانب تعزيز إشراكهم في رسم معالم مستقبلٍ أكثر نماءً وازدهاراً وتقدماً، للدولة والمنطقة والعالم أجمع.

تنوع المهارات

وقال علي مطر: « إن شراكتنا مع وزارة الاقتصاد، هي خير مثال على المواءمة بين استراتيجيات الحكومة، ونشاطات القطاع الخاص.

ولعل أبرز ما يميز شراكتنا مع الوزارة، هو وضع استراتيجيات وخطط وسياسات عملية واضحة، لاستقطاب المواهب إلى دولة الإمارات، تعتمد على البيانات التي توفرها لينكد إن، والتي تدرس حركة المواهب حول العالم، ودوافعها وحوافزها المختلفة، من خلال مجموعة من الدراسات والتقارير المختلفة».

استراتيجية وطنية

وستعمل «لينكدإن»، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الوزارة، على دعم أهداف الوزارة في شأن الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب، من خلال 3 محاور، وهي: وضع إطار تعريفي شامل للمواهب، بناء على المهارات. وعمل الدراسات والأبحاث المعيارية والاستراتيجية، للتعرف إلى مجموعات المواهب حول العالم. وإطلاق حملات لجذب واستبقاء المواهب في دولة الإمارات.

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