جوائز ومكافآت للمتسوقين في مهرجان «ديوالي» بدبي

المصدر: دبي- البيان

تقدم دبي لسكانها وزوارها العديد من فرص الفوز بالجوائز المتنوعة خلال فعاليات مهرجان الأضواء «ديوالي» هذا العام، حيث يمكنهم المشاركة في السحوبات التي تقام في مختلف أنحاء المدينة.

وجمعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أبرز السحوبات التي تستضيفها مراكز التسوق في المدينة خلال مهرجان ديوالي، والتي تقدم جوائز متنوعة وقيمة، من بينها السيارات الجديدة والذهب والمجوهرات.

مدينة الذهب

وتتألق دبي التي تعرف باسم «مدينة الذهب» خلال مهرجان الأضواء، وذلك من خلال فعالية ديوالي ومدينة الذهب التي تنظمها مجموعة مراكز التسوق في دبي وتقدم لسكان المدينة وزوارها الذين يقومون بشراء المجوهرات من أكثر من 125 متجراً، فرصة الفوز بقسائم لشراء المجوهرات بقيمة 150000 درهم.

وستتوفر مجموعة من الهدايا الذهبية المجانية مع عمليات شراء مختارة، بالإضافة إلى تخفيض 50 بالمئة على مشتريات مجوهرات مختارة. وتستمر الحملة من الخميس 21 أكتوبر وحتى السبت 6 نوفمبر.

ويحظى سكان المدينة وزوارها بفرص التسوق وربح جوائز ذهبية بقيمة 100000 درهم من خلال فعالية مفاجآت ديوالي الذهبية، التي تنظمها مجموعة مراكز التسوق في دبي. ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة زيارة مكتب خدمة العملاء والحصول على قسيمة رقمية للدخول في السحب.

وسيتم تقديم الجوائز إلى عشرين فائزاً يحصل كل منهم على 20 جراماً من الذهب عيار 24 بقيمة 100000 درهم.

فرص الفوز

وبالشراكة مع قرقاش للسيارات، يمكن للمتسوقين في ابن بطوطة مول الحصول على فرصة الفوز بسيارة GAC GS4 جديدة. ومقابل كل عملية شراء بقيمة 200 درهم لدى أي من المتاجر الموجودة داخل مركز التسوق، سيحصل المتسوقون على تذكرة للدخول في السحب والفوز بالسيارة. يسري العرض ابتداءً من 29 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر.

ويقدم دبي فستيفال سيتي مول مجموعة من العروض الرائعة والمأكولات الشهية في سوق رايب باي ذا باي خلال المهرجان. وسيحظى زوار سيتي سنتر الشندغة بفرصة ربح سيارة سيتروين سي3، وسيدخل الزوار الذين ينفقون 100 درهم في أحد متاجر سيتي سنتر الشندغة (ما عدا كارفور)، أو 200 درهم (بما في ذلك كارفور) السحب للفوز بالسيارة الجديدة.

ويقدم سيتي سنتر ديرة للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم فرصة ربح قلادة ذهبية من «جوهرة» أو 100000 نقطة شير.

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