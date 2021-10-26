تعافي الخدمات اللوجستية في دول التعاون

المصدر: (دبي- البيان)

كشفت ورقة بحثية جديدة أصدرتها مؤسسة فروست آند سوليفان للأبحاث والاستشارات عن تعافي سوق الخدمات اللوجستية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من التداعيات الناجمة عن أزمة «كوفيد 19» كما توقعت إسهام قطاع التجارة الإلكترونية المُزدهر في المنطقة في دعم نمو قطاعات التخزين والشحن والطرود، خلال العام المقبل.

وأشار التقرير، المكون من 17 صفحة تحت عنوان «سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي: أبرز الأولويات في رحلة التحول الرقمي»، إلى وجود زيادة بنسبة 15% في عدد الحاويات في الخليج خلال النصف الأول من العام الجاري، مع استحواذ السعودية والإمارات على 83% من إجمالي سوق الخدمات اللوجستية في المنطقة لعام 2021.

وتم إعداد الورقة البحثية خصيصاً بمناسبة انطلاق معرض «ماتيريالز هاندلينج ميدل إيست 2021» المعرض التجاري الإقليمي المتخصص بحلول المستودعات ونُظُم اللوجستيات وسلاسل التوريد وتنطلق فعالياته 2 نوفمبر المقبل ويستمر ثلاثة أيام في مركز دبي للمعارض في موقع «إكسبو 2020 دبي»، حيث تحدد الصعوبات التي يفرضها اعتماد حلول تكنولوجية متدنية المستوى على تحسين أداء القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية زيادة الطلب.

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