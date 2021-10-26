كبرى شركات التكنولوجيا: «جيتكس» وفر منصة نموذجية للاقتصاد الرقمي

المصدر: دبي - البيان

حظي جيتكس جلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي في دورته الحادية والأربعين بإشادة واستحسان كبرى الشركات المتخصصة في قطاع التكنولوجيا، منوهة بالدور الذي لعبه الحدث في توفير منصة نموذجية للاقتصاد الرقمي، وأكبر فعالية تتيح التواصل والتفاعل المباشر بين الخبراء والعملاء والزوار عقب الجائحة.

ورسّخ جيتكس جلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي الذي نظّمه مركز دبي التجاري العالمي مكانته باعتباره الحدث الأكثر تأثيراً في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم، مقدماً مشهداً تقنياً عالمياً غير مسبوق، حيث عزّز التواصل واللقاءات المباشرة بين المعنيين بالقطاع، باعتباره محركاً رئيسياً لفرص الأعمال والاستثمارات على صعيد التكنولوجيا والرقمنة.

وشكّل جيتكس جلوبال فرصة ذهبية لشركات التكنولوجيا العالمية على اختلافها لإعادة التواصل المباشر مع أكثر من 3500 جهة عارضة – تتضمن 600 شركة ناشئة وأكثر من 120 جهة حكومية من 140 دولة.

إريكسون

وخلال مشاركتها في المعرض، قالت فداء كبّي، نائبة الرئيس ورئيسة قسم التسويق والاتصالات والاستدامة لدى شركة إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: «شكلت نسخة العام الحالي من جيتكس جلوبال حدثاً متميزاً بكل معنى الكلمة.

وتزامناً مع تخفيف قيود السفر حول العالم، سجلنا مشاركة أعداد كبيرة من عشاق التكنولوجيا وروّاد القطاع من حول العالم لاستعراض أحدث الابتكارات في مجالات شبكات اتصالات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة».

مايكروسوفت

وأشار إناس فرّوخ مدير التسويق لدى مايكروسوفت الإمارات، إلى الدور المؤثر والمهم لجيتكس جلوبال في تنشيط القطاع. وقال في هذا الإطار: «نشعر بالكثير من السعادة والرضا بالتواجد مجدداً بين العملاء والشركاء المتحمسين وسط أجواء من التفاؤل لما يتيحه المعرض من تطورات وابتكارات تقنية تصنع الحدث في المنطقة، وترسم ملامح مستقبل مشرق».

التحول التكنولوجي

رحبت النسخة الأولى من مؤتمر رؤى القادة، الملتقى الاستثنائي المتخصص بعمليات التحول التكنولوجي على الصعيدين الإقليمي والوطني، بكوكبة من صانعي السياسات وخبراء الابتكار والاستثمار من الشرق الأوسط وأفريقيا لإثراء النقاش والحوار بخصوص وضع مبادرات وطنية وخطط استراتيجية تمهد لمستقبل تقوده التكنولوجيا.

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