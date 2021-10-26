أبوظبي تستضيف 11 مؤتمراً ومعرضاً للأعمال في 2022

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال مبارك حمد الشامسي، مدير إدارة مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، إن أبوظبي ستستضيف 11 مؤتمراً ومعرضاً جديداً للأعمال للمرة الأولى في 2022، في مؤشر على عودة العاصمة لاستقطاب أحداث وفعاليات مهمة بعد انحسار تداعيات جائحة «كوفيد 19».

وأضاف، في تصريحات صحافية على هامش أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال الذي انطلقت فعاليته أمس ويستمر حتى 27 أكتوبر، أن فعاليات العام المقبل تشمل مؤتمرات ومعارض ستقام سنوياً، و5 مؤتمرات ومعارض ستقام خلال العام مرة واحدة فقط.

وأشار إلى أن أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال هو الحدث الأول من نوعه الذي يركز على قطاع سياحة الأعمال، ويلقي الضوء على أهمية هذا القطاع لإمارة أبوظبي وللمنطقة والشرق الأوسط بالإضافة لبحث واقع ومستقبل القطاع ودراسة سبل تسريع التعافي، ودعم الابتكار والنمو الاستراتيجي. وأوضح أن الحدث سيشمل مناقشات حوارية تركز على مختلف القضايا المتخصصة والمتعلقة بسياحة الأعمال بعد تجاوز جائحة «كورونا»

نمو مستمر

ولفت إلى أن قطاع سياحة الأعمال في أبوظبي يشهد تنامياً مستمراً، بعد أن تأثر بسبب تداعيات الجائحة، ونعمل حالياً على العودة الصحية للقطاع لمستوياته السابقة وتحقيق نمو أكبر في الأشهر المقبلة.

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