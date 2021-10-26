مشاركات من 35 دولة في «كابسات 2021» بدبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

تنطلق اليوم فعاليات المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية (كابسات 2021)، أبرز فعالية متخصصة بقطاعات اتصالات الأقمار الاصطناعية والبث وتصوير المحتوى في المنطقة.

35 دولة

وتجمع الفعالية تحت مظلتها 60 متحدثاً و160 علامة تجارية من 35 دولة، بما في ذلك شركة عربسات للأقمار الاصطناعية، إلى جانب كل من آسيا سات، وبرودكاست سلوشنز، ودراكا القابضة وفرانس24، وغازبروم لأنظمة الفضاء، ونايل سات، وتومسون برودكاستينج، وإيفرتز مايكروسيستمز، وترك سات. وتعتزم الجهات المشاركة استعراض مجموعة واسعة من أحدث الابتكارات المتعلقة بجميع جوانب المحتوى، بدءاً من إنشائه وإنتاجه، وصولاً إلى توزيعه.

وتقام على هامش المعرض ثلاث فعاليات متخصصة تشمل: مؤتمر المحتوى، قمة سات إكسبو، وفعالية محتوى الجيل التالي الهادفة لاستكشاف فرص الأعمال الناشئة. ويشهد معرض كابسات مشاركة عالمية من بافاريا وبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ويسلّط الضوء على قطاع الإعلام واتصالات الأقمار الاصطناعية والمحتوى والتقنيات المختلفة ليغطي مختلف الجوانب.

مشاركة فرنسية

ويشهد الحدث مشاركة 13 شركة فرنسية ضمن الجناح الفرنسي الذي تنظمه وكالة بيزنس فرانس بالشراكة مع المركز الوطني للسينما والصورة المتحركة، الجهة الفرنسية المسؤولة عن دعم، تنظيم، الترويج وتوزيع الأفلام الفرنسية وحماية التراث السينمائي في ذات الوقت.

ويستضيف معرض كابسات جناحاً فرنسياً مخصصاً للاستخدامات الجديدة في قطاعات معدات التسجيل والبث، التلفزيونات فائقة الدقة /‏‏4 كي، والبث التلفزيوني باستخدام بروتوكول الإنترنت /‏‏ آي بي تي في، والتلفزيون على الهاتف المحمول، فضلاً عن عرض تكنولوجيا إعداد المحتوى والإدارة والتوزيع.

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