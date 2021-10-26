«ترانسجارد» تطلق برنامج الخريجين الجُدد لمواطني الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت مجموعة ترانسجارد عن تفاصيل برنامج جديد مُصممّ خصيصاً لاستقطاب الخريجين من مواطني الإمارات. وخلال فترة البرنامج التي تستمر لمدة 24 شهراً، سيجري دمج المشاركين في ست وحدات أعمال متنوعة للحصول على نظرة عن قرب على الأعمال الداخلية لمزود حلول الأعمال الرائد في البلاد.

وقال الدكتور عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترانسجارد: تفخر مجموعة ترانسجارد بدورها في دعم نمو الإمارات وتطورها على مدار 20 عاماً. ويأتي برنامجنا الجديد تأكيداً لالتزامنا الراسخ بتعزيز الأسس التي تقوم عليها الدولة. وفي واقع الأمر، فإن البرنامج ليس جديداً تماماً، إلا أنه تمت إعادة إطلاقه كمبادرة مُعاد تصميمها تتماشى بشكل أوثق مع الأهداف المهنية للخريجين الشباب اليوم، كل ذلك مع منح نظرة أقرب على الأعمال الداخلية لمجموعتنا.

وسيخضع المتقدمون للدراسة في معارض التوظيف بالجامعة وسيتم التواصل معهم من خلال المواقع الإلكترونية ذات الصلة. وعقب تقديم طلب عبر الإنترنت، سيتم اختيار مرشحين من ذوي الجودة العالية استناداً إلى مهاراتهم وكفاءاتهم الأساسية.

وطوال مدة الدورة التي تبلغ 24 شهراً، سيخضع المرشحون للتناوب من خلال 6 وحدات عمل أساسية كما سيتلقون التدريب وسيخضعون لإدارة الأداء كل ستة أشهر. ويجري وضع أهداف وخطط تعليمية محددة وتنفيذها خلال كل وظيفة.

وقال سعيد المرزوقي، مدير أول – إدارة المبيعات والاستراتيجيات، وهو مواطن انضم إلى ترانسجارد في 2020، إن هذا برنامج متنوع سيتيح فرصاً عديدة وتحديات إيجابية لمن هم على استعداد للتعامل معها.

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