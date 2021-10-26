تصنيف «قوي جداً» لـ«الاتحاد لائتمان الصادرات» من «فيتش»

المصدر: دبي - البيان

حصلت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة AA- (قوي جداً) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وذلك للسنة الثالثة على التوالي.

وأشاد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية ورئيس مجلس إدارة الشركة، بجهود الشركة وإنجازها المتمثل في الحصول على هذا التصنيف الذي يعكس أهمية الدور الذي تقوم به الشركة في دعم التنويع الاقتصادي الوطني.

وتأسست الشركة لتعزيز الصادرات الإماراتية غير النفطية وحماية المصدرين والمستثمرين المحليين من المخاطر السياسية وضد مخاطر عدم السداد من قبل المشتري، إلى جانب دعم الشركات الإماراتية للدخول في مناقصات وصفقات تجارية دولية.

وقال الحسيني: أهنئ معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وجميع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الشركة على الحصول على هذا التصنيف الذي يعد من أقوى التصنيفات الائتمانية التي يمكن أن تحصل عليها أي مؤسسة مالية، ليس فقط في الإمارات بل على مستوى المنطقة بأكملها.

ويعكس التصنيف حرص الشركة على دعم نمو الشركات الإماراتية وتنافسيتها في الأسواق الدولية، ما يسهم في تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة للعشرة عقود القادمة، كما يؤكد التصنيف سعي الشركة نحو التطوير والابتكار من أجل ترسيخ مكانة الإمارات مركزًا عالميًا رائدًا للتجارة والأعمال.

ورغم أن الاتحاد لائتمان الصادرات في عامها الرابع فقط من تأسيسها، فقد نجحت في المساهمة بشكل كبير في معدلات التوظيف ودعم اقتصاد الإمارات.

وحتى سبتمبر 2021، أصدرت الشركة ضمانات ائتمانية متجددة بقيمة 3.4 مليارات درهم (3 أضعاف القيمة في الفترة نفسها من العام الماضي)، أي ما يعادل حماية لتجارة إماراتية غير نفطية بقيمة 10 مليارات درهم (50٪ منها صادرات) وهو ما سعت الشركة إلى تحقيقه في 2021.

ووفقاً لوكالة «فيتش»، فإن ملكية حكومة الإمارات للشركة وإمكانية حصولها على دعم إضافي عند الحاجة ساهمتا في حصولها على هذا التصنيف القوي، وتعود ملكية الشركة للحكومة الاتحادية بالدولة وحكومات 5 إمارات تشمل أبوظبي ودبي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ماسيمو فالسيوني: «يؤكد هذا التصنيف الدور المهم الذي تلعبه الشركة في تسريع واستدامة التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات، وقدرتها على حماية الشركات الإماراتية المصدرة والمستثمرين عند العمل في الأسواق الدولية.

وسلطت وكالة «فيتش» الضوء على دور الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم الصادرات غير النفطية والتجارة والاستثمارات وتطوير القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات».

وحصلت الشركة على درجة«4» في ملاءمة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لهيكل الحوكمة نظرًا لملكيتها من قبل الحكومة، مما يعكس درجات ملاءمة الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة للتصنيف السيادي للإمارات.

رأس المال

يبلغ إجمالي رأس المال المدفوع في الاتحاد لائتمان الصادرات 250 مليون درهم، مع التزام إضافي بقيمة 750 مليون درهم من قبل المساهمين في الشركة. وتتابع الشركة عقد اتفاقيات المعاهدات والاتفاقيات الاختيارية والحصص الموضوعة من خلال العمل مع الوسطاء في 65 % من أعمال الائتمان والضمان والمخاطر السياسية لشركات إعادة التأمين المصنفة «A-» و«AA-» بحد أقصى 100 مليون درهم لكل شركة إعادة تأمين.

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