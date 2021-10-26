مؤتمران للمتداولين في الأسواق المالية الشهر المقبل

المصدر: (دبي - وام )

عقدت جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية اتفاقاً استراتيجياً مع مركز دبي المالي العالمي، لتنظيم المؤتمرين الدولي والعربي لمتداولين في الأسواق المالية نوفمبر المقبل.

ويقام المؤتمران بين ١٧ و21 نوفمبر المقبل في دبي، بحضور أكثر من 800 خبير مالي واقتصادي، لمناقشة وضع اقتصادات الإمارات ودول المنطقة في فترة ما بعد «كوفيد 19» وكيفية الاستفادة من الأزمة، التي مر بها العالم مع التركيز على اقتصادات الدول، التي شرعت في التعافي والعودة الطبيعية للحياة، وفي مقدمتها اقتصاد الدولة عامة ودبي خاصة.

وأوضح رئيس جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية محمد الهاشمي أن مركز دبي العالمي دخل كونه شريكاً استراتيجياً بحكم الثقة، التي يتمتع بها في الأسواق المالية العالمية ولدى البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة وخارجها.

وقال: إن غالبية المؤسسات المالية والبنوك المسجلة لدى المركز ستكون حاضرة ، وهذا دعم قوي لسياحة الأعمال والمؤتمرات خاصة أن تنظيم المؤتمر الدولي والعربي يتزامن والحدث العالمي المقام في دبي وهو «إكسبو 2020 دبي». ووقعت الجمعية اتفاقاً مع بنك الإمارات دبي الوطني باعتباره شريكاً استراتيجياً بالنظر إلى الحضور الدولي والإقليمي للبنك، إضافة إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع عدد آخر من البنوك المحلية والدولية كونهم رعاة.

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